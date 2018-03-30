الاقتصاد في أسبوع.. خفض أسعار الفائدة.. و887 مليون دولار إيرادات القناة في شهرين

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة، و887 مليون دولار إيرادات قناة السويس خلال يناير وفبراير، وهيئة الرقابة المالية تزيد نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة.

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرى، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها أمس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25%.

وكان البنك المركزي المصري قرر، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.

887 مليون دولار إيرادات قناة السويس خلال يناير وفبراير

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن إحصائيات الملاحة لقناة السويس خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري حققت إيرادات بلغت 887 مليون دولار، مقابل 771 مليون دولار عن ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 116 مليون دولار بنسبة 15%.

وقال مميش إن القناة حققت نموًّا في حجم الحمولات العابرة، حيث استقبلت القناة حمولات خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري تقدر بـ 2 .171 مليون طن، مقارنة بـ 154 مليون طن عن ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 17.2 مليون طن، مما يؤكد استمرار الآثار الإيجابية للقناة الجديدة في زيادة أعداد السفن والحمولات العابرة ونجاح السياسات التسويقية المرنة التي اتبعتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة.

الرقابة المالية تزيد نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد على عدة تعديلات هامة، منها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق، وتطبيق قواعد الحوكمة، وكذا زيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة.

وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الإدارة زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة، لتكون 25 % من أسهم الشركة، أو ربعًا في الألف من رأس المال السوقي حر التداول، بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

الشرقية للدخان تستهدف دعم الخزانة العامة للدولة بـ57 مليار جنيه العام المقبل

عقدت الشركة جمعية عامة عادية؛ لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018-2019، بعدما أعلنت الحكومة عن الشركات والبنوك التي ستطرحها في البورصة خلال العام والنصف المقبلين، ومن ضمنها الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتستهدف الشركة الشرقية للدخان دعم الخزانة العامة للدولة بـ57 مليار جنيه العام المقبل، بزيادة 7 مليارات عن العام الحالي، في صورة ضرائب وجمارك وأرباح، خاصة أنها تستهدف تحقيق صافي أرباح يبلغ 3.250 مليار جنيه العام المالي المقبل، بعد سداد جميع المستحقات من أجور وضرائب وجمارك وغيرها من مصروفات الشركة.

1.8 مليار دولار استثمارات ميناء شرق بورسعيد

عقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، اجتماعًا لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات والاستثمارات المقامة بالقطاعين الشمالي والجنوبي، وما تم الانتهاء منه في تطوير بعض المناطق الصناعية وكذلك الموانئ.

وقال الفريق « مميش» إن معدلات تنفيذ الأعمال المقامة داخل المنطقة الاقتصادية تسير بنجاح كبير، بالتوازي مع التسويق لمشروعات المنطقة خارجيًّا، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد تبلغ استثماراته ١.٨ مليار دولار، ويوفر ٨٠٠٠ فرصة عمل مباشرة، مضيفًا أنه في سبتمبر المقبل، وبعد الانتهاء من إنشاء الأرصفة البحرية الجديدة وأعمال التكريك واختيار أفضل المشغلين للأرصفة، سيقوم كل مشغل بالبدء الفوري في تجهيز الأرصفة بالأوناش وإعداد الساحات الخلفية خلف الرصيف البحري، للبدء الفوري في تشغيل الأرصفة واستقبال السفن بالمنطقة.

التموين: تحرير 4052 مخالفة في أسبوع

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها التابعة بالمحافظات حملات رقابية موسعة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 4052 مخالفة ومحضر خلال أسبوع، ووفقًا للتقرير الذي خرجت به الوزارة عن نتائج الحملات، فقد أسفرت عن تحرير 1866 مخالفة للمخابز، بينها 485 نقص وزن، و345 عدم مطابقة للمواصفات، و93 للتوقف عن الإنتاج، و80 تصرف وتجميع الدقيق المدعم، و27 مخالفة لعدم وجود شهادة صحية، و20 لمخابز بدون ترخيص، و60 عدم وجود موازين، و28 بيع بأغلى من السعر، و3 اختراق ماكينة الخبز، و55 عدم الالتزام بالسجلات, و670 مخالفة أخري.