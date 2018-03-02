الاقتصاد في أسبوع.. تثبيت الدولار الجمركي.. وطروحات حكومية بالبورصة الأسبوع المقبل

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: المالية تعلن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال مارس، وبرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة الأسبوع المقبل، ووزارة التخطيط تعلن 11.3% معدل البطالة في الربع الثاني من 2017/2018.

«المالية» تعلن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال مارس

أعلنت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية، 16 جنيهًا، بداية من الخميس أول مارس 2018 ولمدة شهر حتى 31 مارس 2018.

وأشار بيان وزارة المالية إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقًا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.

برنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة الأسبوع المقبل

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الأسبوع المقبل يشهد الإعلان “رسميًّا” عن برنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، وأشار إلى أن ذلك سيكون من خلال جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات.

وأضاف نائب الوزيرن خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويًّا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة تستهدف من البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 50-60%.

وزارة التخطيط: 11.3% معدل البطالة في الربع الثاني من 2017/2018

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنفوجراف، يوضح انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 11.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017/2018 مقارنة بمعدل 12.4% عن الربع المناظر له في العام المالي السابق 2016 /2017.

وأوضح المنشور انخفاض معدل المتعطلين ليبلغ 3.3% عن الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنة بـ 3.59% عن نفس الربع من العام المالي الماضي.

«التموين»: تحرير 1127 مخالفة للمحلات المشاركة بـ«الأوكازيون»

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 1127 مخالفة للمحلات المشاركة في الأوكازيون، موضحًا أن هذه المخالفات منها 7 محاضر لعدم وجود سعرين قبل وبعد التخفيض و1113 محضرًا عن عروض وهمية، و7 محاضر بسبب الإعلان بلغات أجنبية، وأن الأجهزة الرقابية بالوزارة تواصل تكثيف الحملات الرقابية فى الأسواق، للتأكد من التزامها بتقديم عروض حقيقية فى تخفيضات الحقيقية.

وأشار إلى أن ٨٠% من المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي التزمت بالشروط المنظمة لتنظيمه، موضحًا أن الوزارة تجري العديد من الحملات لمتابعة وضبط السوق.

الانتهاء من الربط الشبكي بـ«الضرائب» لتقديم الإقرارات إلكترونيًّا

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بمصلحة الضرائب المصرية بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، وهو ما يعد تيسيرًا غير مسبوق للممولين؛ حيث يوفر الكثير من الوقت الذي كان يضيع في الانتقال إلى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الإقرار، لافتًا إلى أن ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الإقرار إلكترونيًّا.

وقال الوزير إن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًّا إجراء اختياري حاليًّا لممولي شركات الأموال، لافتًا إلى أن هذا التطور إلى جانب حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير على المجتمع الضريبي، مثل التحول من البطاقة الضريبية الورقية إلى بطاقة إلكترونية والقيام بالفحص الضريبي إلكترونيًّا، ويستهدف هذا تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، وهو ما كان له صدى إيجابي وإشادة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

رئيس حماية المستهلك: لسنا ضد رجال الأعمال

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ليس ضد رجال الأعمال والاستثمار، مشيرًا، خلال افتتاح مركز التجريبي الإقليمي التابع لجهاز حماية المستهلك، إلى أن المركز سيعمل على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بمجال حماية المستهلك ونظرائهم بالخارج لنقل الخبرات.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن التنافسية الحقيقة تأتي بثلاثة محاور: المنتج والمستهلك وسعر جيد، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع أسس لحل مشاكل المستهلك بدون بذل أي مجهود.