الاقتصاد في أسبوع.. التضخم يتراجع.. ومصر تستهدف زيادة إيرادات الضرائب

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: معدل التضخم السنوي ينخفض لـ14.3% خلال فبراير الماضي، ومصر تستهدف زيادة نسبة إيرادات الضرائب لـ 18%، ووزير المالية يؤكد أن الدين العام تضاعف 5 مرات خلال 10 سنوات.

14.3% معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي بنحو 0.3% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، ليبلغ 267 نقطة مقابل 266.3 نقطة خلال الشهر السابق عليه. وأشار إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 14.3%، في حين كان قد سجل و31.7% في الشهر المناظر من العام الماضي، بسبب القرارات الاقتصادية لتحرير سعر الصرف للجنيه المصري.

وأوضح جهاز الإحصاء، في نشرته الشهرية، أن أسعار الطعام والشراب زادت خلال الشهر الماضي بنحو 0.8% مقارنة بشهر يناير السابق عليه وعلى أساس سنوي ارتفعت بنحو 12.9% مقارنة بشهر فبراير 2017.

مصر تستهدف زيادة نسبة إيرادات الضرائب لـ 18%

قال باسكال أمان، مدير منظمة التعاون الاقتصادي OECD، إن حجم إيرادات الضرائب إلى الناتج القومى لمصر يتراوح ما بين 13 و14%، مشددًا على ضرورة أن تقارن مصر نفسها بالعديد من الدول الإفريقية والناشئة والتى تتحرك بها هذه النسبة لما يزيد على 14%.

وأضاف أمان، خلال كلمته في مؤتمر مكافحة التهرب الضريبي والذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، أن مصر تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الضرائب من الناتج المحلي بين 17 و18% خلال السنوات القليلة القادمة.

وزير المالية: الدين العام تضاعف 5 مرات خلال 10 سنوات

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدين العام تضاعف خلال الـ 10 سنوات الأخيرة 5 مرات، ليسجل 4.3 تريليون جنيه. وأضاف الوزير أن الدين العام سجل في العام المالي 2007-2008 ما يقرب من 850 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه قفز خلال العام المالي الجاري إلى 4.3 تريليون جنيه.

وأضاف الجارحي أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى خلال المراحل الراهنة بعد فترات عصيبة، مؤكدًا أن إيرادات السياحة حاليًّا بلغت 18 مليار دولار مقارنة بـ20 مليارًا في 2010، مشيرًا إلى أن وزارته تسعى لاتباع سياسات لمحاربة التضخم والوصول لأرقام مقبولة. ولفت إلى أن نسبة التضخم أصبحت مستقرة حاليًّا بنسبة -2% قد تزيد أو تنقص، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية أصبحت أمرًا مهمًّا بدلاً من التحدث عن الموازنة العامة والدعم.

التموين تعلن فتح باب توريد الأرز

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين عن احتياجها إلى توريد مزيد من محصول الأرز، وذلك لاستمرار صرفه خلال الشهور المقبلة من خلال مقررات السلع التموينية. وأكدت الهيئة أنه يمكن للموردين التقدم لتوريد كميات من الأرز الأبيض المصري، بحد أدنى 200 طن شهريًّا بسعر 6300 جنيه للطن، معبأ في أكياس 1 كيلو، تسلم لمخازن شركات الجملة بمحافظات الجمهورية، بنسبة كسر (10-12%)، ويكون العرض المقدم مصحوبًا بخطاب ضمان، أو شيك مقبول الدفع بقيمة 5% من الكميه المتقدم بها شهريًّا.

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 42.5 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 42.524 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2018 . وأوضح البنك المركزي أن قيمة الارتفاع بلغت نحو 4.315 مليار دولار بالمقارنة بالاحتياطي النقدي في نهاية يناير والذي سجل فيه 38.2 مليار دولار.

التموين: تحرير 1181 مخالفة للمحلات المشاركة في الأوكازيون

أكد رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسامة مخيمر، أنه تم تحرير 1181 مخالفة للمحلات المشاركة في الأوكازيون. وأضاف أن المخالفات تنوعت بين 11 محضرًا لعدم وجود سعرين قبل وبعد التخفيض، و 1181 محضرًا عن عروض وهمية، و9 محاضر بسبب الإعلان بلغات أجنبية.

وكشف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي منذ 15 يناير الماضي وحتى الآن إلى 3686 محلاًّ، وأوضح أن المحلات المشاركة منها 137 بقطاع الأعمال و3467 بالقطاع الخاص، و22 قطاعًا تعاونيًّا، و60 استثماريًّا. وأكد أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تواصل عملها لتكثيف الحملات الرقابية في الأسواق، للتأكد من التزامها بتقديم عروض حقيقية في تخفيضات الأسعار.