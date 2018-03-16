الاقتصاد في أسبوع.. التصالح في 260 تهربًا ضريبيًّا وجمركيًّا.. و5 مليارات جنيه لتنمية سيناء

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: «التموين» تكشف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، وبعثة صندوق النقد فى القاهرة مايو المقبل لإجراء المراجعة الثالثة، و«المالية» توافق على التصالح في 260 حالة تهرب ضريبي وجمركي، ووزير الكهرباء ينفي رفع الدعم عن الفواتير خلال العام الحالي، ووزير المالية يهدف لتحويل المصريين لمجتمع إلكتروني، ومصر والكويت توقعان اتفاقيات بـ 5 مليارات جنيه لتنمية سيناء، و«المالية» تعلن اختيار 4 بنوك عالمية لإدارة سندات مصرية باليورو.

«التموين» تكشف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية

قدم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي تقريرًا لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.

واستعرض التقرير مدى كفاية المخزون الاستراتيجي من السكر الذي تجاوز 4.4 شهر، كما ارتفع الاحتياطي من المخزون والتعاقدات من زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس إلى 4.7 شهر، و بلغ من القمح 3.2 شهر، وهو ما يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، بمعدل إنتاج يبلغ 250 مليون رغيف يوميًّا، كما بلغ رصيد السوق المحلي من الأرز 7 شهور.

بعثة صندوق النقد فى القاهرة مايو المقبل لإجراء المراجعة الثالثة

تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة بحلول مايو المقبل لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وذلك عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة قبل نهاية الشهر الجاري.

وتأتي تلك المراجعة بعد أشهر قليلة من المراجعة الثانية التي تمت في ديسمبر الماضي، والتي حصلت مصر بموجبها على 2 مليار دولار من قيمة القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، وكانت المراجعة الأولى تمت في مايو الماضي، وتم منح مصر بعدها 1.250 مليار دولار.

«المالية» توافق على التصالح في 260 حالة تهرب ضريبي وجمركي

وافق وزير المالية عمرو الجارحي على التصالح وعدم تحريك الدعاوى الجنائية في 260 حالة تهرب ضريبي وجمركي، لعدد من ممولي مصلحتي الضرائب والجمارك، مطالبًا جموع الممولين بسرعة تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي، الذي ينتهي 31 مارس الجاري بالنسبة للأفراد، و30 إبريل المقبل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

وأضاف الوزير، في بيان صادر عن الوزارة، أن التصالح يأتي في إطار حرص الوزارة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف، ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعي للممول، وحل أية خلافات بشكل ودي، بما يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وفى الوقت نفسه يحافظ على الكيانات الاقتصادية، ويضمن استمرار عملها، بما ينعكس إيجابيًّا على الوضع الاقتصادي.

وزير الكهرباء ينفي رفع الدعم عن الفواتير خلال العام الحالي

نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رفع الدعم عن فواتير الكهرباء خلال العام الحالي، مؤكدًا أنه سيتم رفعه تدريجيًّا خلال 3 سنوات المقبلة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية ” لدينا مشكلة كبيرة جدًّا في الدعم، بعد أن ارتفع إلى 69 مليار جنيه، ولو فضلنا بنفس الأسعار الحالية هيزيد العجز”.

وزير المالية: نهدف لتحويل المصريين لمجتمع إلكتروني

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه من المقرر الانتهاء من منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها المعاملات الإلكترونية مكانها، وإغلاق كافة الحسابات الفرعية الأخرى، من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية «GFMIS» خلال مارس الجاري، حيث نهدف للتحول الكامل من مجتمع نقدى في تعاملاته اليومية لمجتمع إلكتروني.

وقال الوزير إن الوزارة انتهت أيضًا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب؛ لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًّا لممولي الضرائب، والتحول تدريجيًّا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية، والمضي قدمًا في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي، باستخدام الكروت الذكية؛ من أجل تعزيز منظومة الشمول المالي.

مصر والكويت توقعان اتفاقيات بـ 5 مليارات جنيه لتنمية سيناء

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، خمس اتفاقيات مع عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي، ما يعادل 5 مليارات جنيه، في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى نحو 60 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتساهم الاتفاقيتان في تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء، وبينها وبين باقي الأقاليم في جمهورية مصر العربية.

«المالية»تعلن اختيار 4 بنوك عالمية لإدارة سندات مصرية باليورو

أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من أعمال اختيار مديري الطرح «بنوك الاستثمار الدولية»، التي ستقوم بإدارة والترويج لعملية طرح سندات دولية مصرية باليورو المزمع إصدارها في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن السندات الجديدة تعد جزءًا من جهود وزارة المالية لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي 2017/2018 ، وأنه تم اختيار البنوك: دويتش بنك، وبي إن بي باريبا، وبنك الإسكندرية – سان باولو، وبنك ستاندرد تشارترد.