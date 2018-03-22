الأهلي والترجي.. ارتياح من «توازن» المجموعة

سادت حالة من الارتياح لدى مسؤولي الأجهزة الفنية في ناديي الأهلي المصري والترجي التونسي، عقب إجراء قرعة دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات)، البطولة التي يحمل لقبها الوداد الرياضي المغربي، ويعد المارد الأحمر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 8 ألقاب.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأهلي وصيف النسخة الأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بجوار أندية الترجي التونسي، وكمبالا سيتي الأوغندي، وتاونشيب رولز البوتسواني، وجاء في المجموعة الثانية: الدفاع الحسني الجديدي (المغرب)، مولودية الجزائر (الجزائر)، وفاق سطيف (الجزائر)، مازيمبي (الكونغو)، المجموعة الثالثة: بورت (توجو)، حوريا (غينيا)، صن داونز (جنوب إفريقيا) حامل لقب النسخة قبل الأخيرة، الوداد الرياضي (المغرب) حامل لقب النسخة الأخيرة، والمجموعة الرابعة: بريميريو دي أوجستو (أنجولا)، مباباني سوالوز (سوازيلاند)، زيسكو (زامبيا)، النجم الساحلي (تونس).

وقال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال جاءت متوازنة، مؤكدا أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ولا يستهين ببطلي بتسوانا وأوغندا، خاصة أنهما صعدا إلى دور الـ16 على حساب فرق قوية بالتأكيد.

على الجانب الآخر، قال رياض بن نور، مدير الكرة بفريق الترجي التونسي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن جماهير الكرة في إفريقيا تتابع باهتمام كبير مباريات الأهلي والترجي في البطولات الإفريقية، مضيفا أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تعتبر الأقوى في القارة السمراء.

وأوضح مدير الكرة بالترجي الرياضي، أن دور المجموعات غير إقصائي، وما يهمهم المرور والمنافسة على الكأس، خاصة أن التاريخ لا يذكر إلا الفائز باللقب، واختتم: “ننتظر مباراة حماسية وجميلة من الطرفين في المباراة الأولى التي ستجمعهما بالقاهرة”.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

والتقى الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي من قبل 16 مرة في البطولات الإفريقية، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 6 مواجهات، فيما حقق بطل تونس الفوز في 3 مواجهات، وسيطر التعادل على 7 مواجهات.

وتمكن بطل مصر من زيارة شباك الترجي في 18 مناسبة، واستقبلت شباكه 11 هدفا، وشهدت آخر مواجهات الفريقين تفوق الأهلي على الترجي، بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “رادس” في إياب ربع نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات

الجولة الأولى: أحد أيام 4 -5-6 مايو، الأهلي × الترجي التونسي

الجولة الثانية: أحد أيام 15-16-17 مايو، كمبالا سيتي الأوغندي × الأهلي

الجولة الثالثة: أحد أيام 17-18-19 يوليو، الأهلي × تاونشيب رولرز البوتسواني

الجولة الرابعة: أحد أيام 27-28-29 يوليو، تاونشيب رولرز البوتسواني × الأهلي

الجولة الخامسة: أحد أيام 17-18-19 أغسطس، الترجي التونسي × الأهلي

الجولة السادسة: أحد أيام 28-29 أغسطس، الأهلي × كمبالا سيتي الأوغندي

ومن مسابقة دوري أبطال إفريقيا إلى كأس الكونفدرالية، حيث أسفرت قرعة دور الـ32 (الثاني) عن وقوع فريق المصري البورسعيدي في مواجهة مونانا بطل الجابون الذي خرج من دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي المصري، بعد الخسارة في القاهرة بنتيجة أربعة اهداف مقابل لا شيء، والهزيمة من جديد في الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف.