أمهات صنعن أعلامًا في التاريخ الإسلامي

يزخر التاريخ الإسلامي بالعديد من النماذج للأمهات الصالحات التي أخرجن للعالم رجالا، خلد التاريخ ذكرهم ودون ما فعلوه من أجل رفعة راية الإسلام، وخلال الفترات المختلفة التي مرت على الدولة الإسلامية، كانت المرأة حاضرة؛ بسبب تماسك الدولة خصوصا في أوقات ضعفها بتربية أبنائها على مبادئ الإسلام الصحيحة.

الخنساء بنت الحـارث

إحدى الأمهات المسلمات التي ضربت مثالا يحتذى به في التضحية بكل شيء من أجل رفعة راية الدين الإسلامي، باعت نفسها وأولادها لله فعوضها الله خيرا، فعندما استعد المسلمون لمعركة القادسية التي قاد جيش المسلمين فيها سعد بن أبي وقاص ضد الإمبراطورية الفارسية بقيادة رستم، وانتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم، جمعت الخنساء رضي الله عنها أبنائها وقالت لهم: “يا بني، أسلمتم طائعين، وهـاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وتعلمون ما أعده الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خيرٌ من الدار الفانية، يقول تعالي: “يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون”، فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلي عدوكم متبصرين بالله علي أعدائه منتصرين”.

وعندما دارت رحى المعركة بين المسلمين والفرس، أخذت تتلقى أخبار استشهاد أبنائها واحدا تلو الأخر وهم “عمرة، وعمرو، ومعاوية ويزيد”، فما كان منها إلا أن رددت عبارة “الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم جميعاً في سبيل الله ونصرة دينه، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته”.

أم الإمام الشافعي

ويعد الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وأيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث، لكن كثيرا من الناس لا يعرف أن الشافعي كانت له أم لعبت دورا كبيرا في المكانة التي وصل إليها، فعندما مات والده، أخذته أمه من عزة إلى مكة، وهناك تعلم القرآن الكريم في السابعة من عمره، ثم أرسلته إلى البادية ليتعلم اللغة العربية، ثم الفروسية والرماية، فكان يضرب مائة رمية لا يُخطئ منها واحدة.

ومما رواه الشافعي عنها، قال: “كنت يتيماً في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وقد رضي منّي أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفّف عنه، وحفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر، ولما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسألة وكان منزلنا في شعب الحيف، ما كنت أجد ما أشتري به القراطيس، فكنت آخذ العظم وأكتب فيه وأستوهب الظهور -أي الرسائل المكتوبة- وأكتب في ظهرها”، ويضيف الشافعي: “فعدت إلى أمي أقول لها يا أماه تعلمت الذل للعلم والأدب للمعلم”.

أم الإمام سفيان الثوري

ويعتبر الإمام سفيان الثوري أحد أعلام الزهد عند المسلمين، وأحد أئمة الحديث النبوي، وصاحب واحدا من المذاهب الإسلامية المندثرة، وظل مذهبه متداولاً حتى القرن السابع الهجري، ولعبت والدته دورا كبيرا في حياته وفي الدور الذي وصل إليه، فروي عنه، أن أمه ضربت مثالا في رعاية ابنها؛ فقد تكفلت بتربيته والإنفاق عليه، حتى وصل إلى ما وصل إليه، فقال عنها: لما أردت طلب العلم قلتُ: يا رب، لابد لي من معيشة، ورأيت العلم يذهب ويندثر، فقلت أفرغ نفسي في طلبه، وسألتُ الله الكفاية أن يكفيه أمر الرزق، فكان من كفاية الله له أن قيض له أمه، التي قالت له: “يا بني، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي”.

ولم تكتف الأم بذلك، فكانت توجه لسفيان دائما النصيحة والوعظ وتحضه عل تحصيل العلم والتعلم، فكان مما قالته له ذات مرة: “أي بني، إذا كتبت عشرة أحـرف، فانظر هل تري في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تر ذلك، فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك”.

أم السلطان محمد الفاتح

السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، قضى نهائيًا على الإمبراطورية البيزنطية بعد أن استمرّت أحد عشر قرنًا ونيفًا، ويعتبر الكثير من المؤرخين هذا الحدث خاتمة العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة، وكانت لأمه دورا كبيرا في تحقيق ذلك.

ومما يروى عنه، أن أم السلطان محمد الفاتح كانت تأخذه وهو صغير وقت صلاة الفجر؛ لتريه أسوار القسطنطينية وتقول له: “أنت يا محمد تفتح هذه الأسوار اسمك محمد كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم”، والطفل الصغير يقول: “كيف يا أمي أفتح هذه المدينة الكبيرة؟!” فتقول بحكمة: “بالقرآن والسلطان والسلاح وحب الناس”.

أم بديع الزمان النورسي

الإمام سعيد النورسي المعروف باسم “بديع الزمان النورسي”، أحد أبرز علماء الإصلاح الديني والاجتماعي في عصره الذي ولد في فترة الخالفة العثمانية ورحل عام 1960، كان يقول عن أمه: “أقسم بالله إن أرسخ درس أخذتُه وكأنه يتجدد عليَّ، إنما هو تلقينات أمي رحمها الله ودروسها المعنوية، حتى استقرتْ في أعماق فطرتي، وأصبحتْ كالبذور في جسدي في غضون عمري الذي يناهز الثمانين، رغم أني قد أخذت دروسًا من ثمانين ألف شخص؛ بل أرى يقينًا أن سائر الدروس إنما تبنى على تلك البذور”.