أتباع واشنطن.. هل ينجحون في إعادة باكستان للحضن الأمريكي؟

ثمة حرب صامتة بين الولايات المتحدة وباكستان، تريد منها الأولى إخضاع حليفتها “المتمردة” وإدخالها بيت الطاعة راغبة أو راغمة، حتى عمدت مؤخرًا إدراجها ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ورغم تأجيل القرار إلى شهر يونيو المقبل، إلا أن أمريكا تطالب حلفاءها الأوروبيين مثل بريطانيا، وألمانيا وفرنسا، بوضع باكستان على قائمة الدول الخاضعة لمراقبة قوة مهام العمل المالي الدولية، وهي مؤسسة عالمية معنية بمكافحة جرائم تبييض الأموال في العالم.

كما منعت واشنطن عن إسلام أباد معوناتها الاقتصادية المتعلقة بالجانب الأمني، متهمة إياها بأنها لا تقوم بواجبها في مكافحة الشبكات الإرهابية في بلادها، وأضافت إلى هذه الإجراءات المراقبةَ الصارمة والخاصة لأحوال الحريات الدينية في باكستان.

ورغم العلاقات المتوترة بين الولايات وباكستان، إلا أنه في الآونة الأخيرة، أبدت عدة دول خليجية حليفة لواشنطن رغبتها في التقارب مع إسلام أباد، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن هذه الدول تجاهر بولائها لأمريكا وبتمرير سياساتها في المنطقة، وقد لا تبتعد صفقة القرن.

ولجأت السعودية إلى باكستان لحماية سيادتها، حيث قال الرئيس الباكستاني خلال استقباله إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن محمد آل طالب، في القصر الرئاسي بإسلام آباد، في إطار زيارته الحالية لباكستان إن “القوات المسلحة الباكستانية في حالة استعداد تام للدفاع عن سيادة المملكة”.

وتزامن وصول إمام المسجد الحرام في 7 مارس من الشهر الجاري مع لقاء جمع السفير القطري في باكستان مع وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني، رانا تنوير حسين، تم خلاله تثمين العلاقات بين البلدين، كما أطلع الجانب الباكستاني الجانب القطري على السمات البارزة للطائرة الرعدية JF-17 من حيث أنها طائرة متطورة، قتالية في جميع الأحوال الجوية، مع قدرات حربية متقدمة.

وقال السفير القطري، إن معامل الذخيرة الباكستانية (POF) لديها الخبرة والمهارة اللازمة لإنشاء مرافق إنتاج لأسلحة المشاة والأسلحة الصغيرة والذخيرة، في حين أن المنتجات الأمنية التي تصنعها شركة الصناعات الثقيلة هي التي يمكن أن تكون مفيدة لقوات الدفاع القطرية.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون الصناعي الدفاعي، كما تمت مناقشة أهمية المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، وفي هذا الإطار، قالت غرفة قطر، إن الوقت ملائم لأن تشهد العلاقات الاقتصادية مع باكستان شراكات طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وفيما يتعلق بالإمارات، التقى وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، في العاصمة أبوظبي الأسبوع الماضي، الجنرال زبير محمود حيات، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية ويبحث معه تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

وركزت الزيارات الخليجية المتبادلة مع إسلام أباد على تعزيز الشراكة معها، المطلب الذي لا يتوافق مع سياسة واشنطن العدائية تجاه إسلام أباد، ما رأه مراقبون بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال بواباتها الخلفية لعدم إغلاق أبوابها بالكامل في وجه باكستان بعدما جربت واشنطن معها أساليب متعددة توزعت بين الترغيب والترهيب مؤخرًا.

وتخشى واشنطن على خارطة تحالفاتها في المنطقة، فعلاقة واشنطن مضطربة مع حلفائها الخليجيين على خلفية الأزمة بين السعودية وقطر، وأن علاقاتها مع تركيا أصبح يشوبها الكثير من التوتر، كما أن هناك دولا باتت مرشحة وبقوة لكسر هيمنة أمريكا على الشرق الأوسط، وهنا قد تتحول باكستان من دولة حليفة لواشنطن إلى التحالف من دول أخرى تعتبرها واشنطن مهددة لأمنها القومي، كالصين وروسيا.

في الوقت الذي يضعف فيه النفوذ الأمريكي في إسلام أباد، تعمل روسيا خصم باكستان السابق على تعزيز العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية معها، ورغم أن التقارب بين موسكو وإسلام أباد ما زال في بداياته والصين هي التي تملأ الفراغ المتنامي الذي تخلفه الولايات المتحدة في باكستان، فإن سلسلة من الصفقات في مجال الطاقة والتعاون العسكري تبشر ببث الحياة في العلاقات الروسية الباكستانية التي خمدت لعشرات السنين.

وفيما يتعلق بالتنين الصيني، تحدثت وسائل إعلام عن قرار صيني ببناء قاعدة عسكرية جنوب غرب باكستان، معتبرة ذلك دليلا على توسع بكين في هذه المنطقة الاستراتيجية على حساب الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن الصين تتصدر بلا منازع الاستثمارات الخارجية المباشرة في باكستان بـ837 مليون دولار عام 2017، مقابل 42 مليونا استثمرتها الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصل الاستثمار الصيني في باكستان إلى أكثر من 46 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال مشروع “الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني” الذي يربط ميناء كوادر مع كاشغر غرب الصين.