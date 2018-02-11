11 مليار جنيه ديون الصحف القومية.. وجدل برلماني بشأن تحصيلها

“11 مليار جنيه من أموال الدولة، ويجب سدادها”.. جملة رددها غالبية أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعهم، للتأكيد على رفضهم المقترح المقدم من النائب طلعت خليل بإسقاط جميع الديون التي تقدر بمليارات الجنيهات عن المؤسسات الصحفية القومية تحت بند “لا يمكن تحصيله”، بينما أبدى آخرون موافقتهم على المقترح.

وفى الوقت الذي حصر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، الاستفادة من إسقاط تلك المبالغ، اعترض النواب هيثم الحريري، وميرفت اليكسان، ووكيل اللجنة، مصطفى سالم، وسادت حالة من الجدل خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي، بحضور عدد من ممثلي وزارة المالية.

والنواب المعترضون، قالوا إنها أموال الدولة، وحال أردوا ذلك فيجب تشكيل لجنة معتمدة تدقق فيما يمكن إسقاطه بشكل مسبب ومدروس، ليسود اتجاه معارض من غالبية نواب اللجنة للمقترح، وحذروا من معايير يجب وضعها قبل أي إقدام على إسقاط الديون، مشيرين إلى وجود العديد من البنود الضريبية بين المتنازع عليها أو صعبة التحصيل أو المنعدمة، وحتى المستحقة.

النائب هيثم الحريري، قال إن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة، رفضوا اقتراح إسقاط نسبة كبيرة من الديون عن الهيئات الحكومية والتي تتخطى 55 مليار جنيه تقريبًا، ومنها ديوان على المؤسسات الصحفية القومية التابعة للدولة تقدر بـ11 مليار جنيه تقريبًا، متسائلاً: “لماذا يتم إسقاط كل هذه المليارات طالما تم تحصيلها من قبل الجهات الحكومية؟”.

وأضاف الحريري لـ”البديل”، أن الأعضاء المعترضين على المقترح أكدوا ألا يتم إسقاط أي ديون إلا بعد تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات؛ لوضع معايير من خلالها يتم دراسة نسبة الديون التي تسقط وفقًا لوضع كل مؤسسة، وأموال أخرى يتم تأجيل سدادها.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب، معلقًا على بيان المتأخرات المستحقة للدولة بالحساب الختامي للعام المالي الماضي، إن غالبية المستحقات على هيئات حكومية، وإن المؤسسات الصحفية مديونة بقرابة 11 مليار جنيه، ومن الصعب تحصيلها.

وطالب عمر، في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، بإسقاط الديون، إذا تعثر سدادها، مضيفًا: “مش كل سنة هنحكي فيها، وفي الآخر الصحف بتخدم على الدولة”،ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، لتحديد ما يُمكن سداده وما لا يمكن سداده، كما أن هناك ديونًا تخضع للمسار القضائي، وبالتالي تعد مؤجلة.