«‏الرئيس في الميزان».. الديون واستقلال القرار الوطني

بالتزامن مع قرب نهاية فترة رئاسته، تواصلت حملة “الرئيس في الميزان” التي ينظمها حزبا التحالف الشعبي الاشتراكي وتيار الكرامة، لتقييم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في النواحي الاقتصادية، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون.

السياسات التقشفية التي اتبعتها السلطة خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، وما أدت إليه من تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية بشكل عام، وسقوط العديد من أبناء الطبقة المتوسطة إلى طبقة الفقر تحت مسمى التقشف بدأت بالغلاء وانتقلت الى الديون كثاني مشكلة يعاني منها المواطنون في مصر، كانت هي أبرز ما رصدته الحملة.

الديون والاستقلال

أكدت حملة الرئيس في الميزان أن الديون تسلب المستدين استقلاله وإرادته الحرة وتخضع لرغبات وتوجهات الدائن، ويحفظ التاريخ المصري عشرات التحليلات لدور المرابين في الريف والاستيلاء علي أراضي الفلاحين ومنازلهم وفاء القروض التي حصلوا عليها وتعثروا ولم يستطيعوا سدادها.

وأوضحت الحملة أنه يمكن الاستدانة لتمويل مشروعات تنموية، ولكن عندما يخطئ الحاكم ويقترض لبناء مشروعات تصنع مجداً شخصياً له ويهدر الثروة الوطنية تصبح الديون عبئا لأنها تنفق دون توافر موارد لسدادها، يمكن الاقتراض لتمويل مشروعات تنموية زراعية وصناعية ومن عوائدها يتم سداد الدين، لكن عندما تقترض لتغطية تكلفة الطعام والشراب فلن نجد موارد لسداد الفوائد والقروض، حيث إن الديون تفقد الدول إرادتها المستقلة وتخضع لإرادة الدائنين، ثم تبدأ المزيد من الديون لسداد الديون التي تتراكم وتفقد الدول سيادتها على مواردها وفاء للدائنين.

من 2014 إلى 2018

كشفت الحملة عن حصول مصر على قروض محلية منذ بداية تولي السيسي وإلى مارس 2017 بلغت 1.4 تريليون جنيه ( 1379 مليار جنيه) ، اقترضت مصر في أقل من 3 سنوات من حكم السيسي ما يعادل 85% من ديونها من أيام مبارك، كما تم التوسع في القروض الخارجية التي ارتفعت من 46 مليار دولار إلى 79 مليار دولار في 3 سنوات من 2014 إلى 2017، كما حصلت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، أي أنه اقترض 33 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ومن تداعيات أزمة القروض أن بعضها تم وسعر الدولار 6 جنيهات لكن سيتم السداد وسعر الدولار حوالي 18 جنيه أي أن قيمة الديون الخارجية بالجنيه تضاعفت 3 مرات، ولذلك تصبح مصر مضطرة لتنفيذ سياسات الولايات المتحدة وأوروبا بغض النظر عن تعارض هذه المصالح مع السيادة المصرية وحقوق المصريين.

تطور الديون المحلية

توسعت مصر في الديون المحلية من 232.7 مليار جنيه عام 2000 إلى 663.8 مليار جنيه عام 2010 ثم بلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2014 عند تولي الرئيس السيسي الحكم ووصل في نهاية مارس 2017 إلى 3.1 تريليون جنيه أي أنه خلال فترة حكم السيسي تضاعفت قيمة الديون المحلية.

عام 2000 كانت الديون المحلية تمثل 54.3% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 55% عام 2010 ثم 73.2% عام 2014 ووصلت إلى 89.1% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2017.

كذلك ارتفعت قيمة فوائد الديون المحلية من 14.8 مليار جنيه عام 2000 إلى 85 مليار جنيه عام 2010 و168.1 عام 2014 وبلغت 355.4 مليار جنيه في موازنة 2017/2018، أي ارتفعت قيمة الفوائد على الديون المحلية بمقدار 187.3 مليار جنيه وأصبحت الفوائد تشكل 32% من إجمالي نفقات الموازنة.

تسدد مصر فوائد ديون تبلغ 380.9 مليار جنيه في عام 2017/2018، بينما بلغ الإنفاق على حماية البيئة، الإسكان والمرافق، الصحة، الشباب والثقافة والشؤون الدينية، التعليم 240.3 مليار جنيه وهو ما يعادل 63% فقط من قيمة فوائد الديون، ما يعني أن تخفيض الديون سينعكس إيجابيا على أوجه الإنفاق الأخرى.

الديون الخارجية

بلغت ديون مصر الخارجية عام 2000 حوالي 38 مليار جنيه ارتفعت إلى 146.7 مليار جنيه عام 2010 ثم 204.8 مليار جنيه عند تولي الرئيس السيسي، ثم وصلت إلى 1440 مليار جنيه بنهاية عام 2017، أي 1.4 تريليون جنيه وبذلك تجاوزت قيمة ديون مصر المحلية والخارجية قيمة الناتج المحلي الاجمالي، أي زادت الديون الخارجية خلال حكم السيسي 1.2 تريليون جنيه.

هكذا تضاعفت المديونية المحلية والخارجية وتم التوسع في الاستدانة بدون اي ضوابط، ورغم ان نسبة الحدود الآمنة للديون إلى الناتج المحلي الإجمالي هي 60%، فإن مصر تجاوزت ذلك وأصبحت الديون 130% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بما يشكل خطورة كبرى على الاستقلال الاقتصادي.

ضرورة التنمية

الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، قال إن ديون مصر وصلت في عهد السيسي لأكثر من 4520 مليار جنيه حتى مارس 2017 فقط، منها 34% ديون خارجية و66% ديون محلية، أي أن كل مصري مدين بحوالي 50 ألف جنيه من الطفل المولود اليوم إلى الكهل.

وأضاف الميرغني، أنه كان يجب توجيه القروض لتنمية الزراعة والصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة في القطاعين العام والخاص لرفع معدلات التشغيل وتغطية الاحتياجات والتوجه للتصدير، وبما يوفر مصادر دخل حقيقية لسداد الديون وفوائدها من عوائد إنتاجية وليس من خلال ديون جديدة.

من ناصر إلى السيسي

ارتفعت ديون مصر ارتفاعا كبيرا منذ وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي ترك الحكم والديون 1.7 مليار دولار، رفعها السادات إلى 22 مليار دولار قبل وفاته، وبسبب استمرار سياسة الاقتراض وصلت أيام مبارك إلى 36.5 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، وفي عهد المجلس العسكري زادت الديون الداخلية فقط وقلت الديون الخارجية لتصل إلى 34.4 مليار دولار، ولكن في فترة حكم المعزول محمد مرسي عادت الزيادة في الدين الخارجي لتصل إلى 43.2 مليار دولار، قبل أن تصل إلى 46 مليار دولار في أيام عدلي منصور، ليصل بها الرئيس السيسي إلى 81 مليار دولار في أول يناير 2018.