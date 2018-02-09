وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على عملية الجيش الشاملة ضد الإرهاب

سلطت وسائل الإعلام العالمية اليوم الجمعة الضوء على العلمية العسكرية التي أطلقها الجيش المصري ضد العناصر الإرهابية في سيناء.

قناة “سى إن إن بالعربية” قالت في تغطية للعملية من خلال تقرير حمل عنوان “الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية ضد إرهابيين”، جاء فيه مضمون البيان الذي أذاعه المتحدث العسكري المصري حول العملية والفيديو الذي تم إذاعته على القنوات المصرية الرسمية، حيث ذكرت القناة أن الجيش المصري أعلن صباح الجمعة رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى استعدادا لتنفيذ “عملية شاملة” ضد إرهابيين على “الاتجاهات الاستراتيجية”.

قناة روسيا اليوم ذكرت في تقرير لها حمل عنوان “الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء” أن الجيش المصري بدأ صباح اليوم الجمعة عملية عسكرية واسعة استخدم فيها كافة المعدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضد العناصر الإرهابية في سيناء بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، وأذاعت الخبر والبيان علي الشريط الإخباري الخاص بها بشكل عاجل.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية في تقرير لها تحت عنوان “الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة ضد الإرهاب”، أن الجيش المصري أعلن أنه بدأ الجمعة تنفيذ “خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية” في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، مستعينة بالفيديو الخاص بالمتحدث العسكري للقوات المسلحة حول العملية وأذاعته كاملا في نشراتها الإخبارية المتتالية.

قناة “بي بي سي” قالت في تقرير لها إن الجيش المصري شن عملية واسعة لدحر الإرهاب متناولة البيان الذي صدر عن القيادة القوات المسلحة وحالة رفع الاستعداد في مستشفيات جنوب سيناء والإسماعيلية، فضلا عن مستشفيات شمال سيناء القريبة من محيط مركز العملية الشاملة للقوات المسلحة والشرطة.