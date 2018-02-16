نُواب وكُتاب يردون على «عبد العال»: شتان بين الانتقاد وإسقاط الدولة

رفض عدد من الكتاب والنواب هجوم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة قانون “أسر الشهداء” على الصحف والوسائل الإعلامية، معتبرا أنها تسعى لمهاجمة البرلمان ومؤسسات الدولة، قائلا: آسف على من يكتبون في الصحف ويظهرون في الإعلام وهم يحملون الجنسية المصرية في الوقت الذي يسعون لهدم الدولة المصرية.. وآسف أنهم يحملون الجنسية المصرية”.

واستنكر رئيس مجلس النواب، ما يفعله بعض الكتاب في الصحف والوسائل الإعلامية، ببث بعض المواد التي قال إنها تسعى لهدم الدولة وإسقاطها، واعتبرهم أنهم يتسترون خلف الديمقراطية والحرية، قائلا: أنا أستاذ للقانون الدستوري، وأعرف كيفية هدم الدولة بالتستر خلف الحرية والديمقراطية، وهذا معلوم للجميع، لاسيما أساتذة القانون الدستوري”.

وتعقيب على هذه التصريحات، قال أحد النواب، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”البديل”، إن عبد العال، اعتبر طلب وإصرار عدد من النواب على إعطاء الكلمة لهم لعرض مقترحات جديدة لتعديل بعض مشروعات القوانين كمؤامرة.

وفي السياق ذاته؛ قال سمير غطاس، عضو البرلمان، قال لـ”البديل”،إن أغلب برامج التوك شو عندما تتحدث عن شؤون خاصة بالبرلمان وتناقش مشروعات القوانين أو بروتوكولات وافق عليها المجلس، يأتون بخبراء اقتصاد أوسياسة ينتقدونها أو يعرضون وجهة نظرهم المعارضة بالبراهين وهذا لا يعتبر هدما لمؤسسات الدولة كما قال رئيس المجلس، فهذه حرية”.

وتساءل غطاس: كيف لدولة تسعى لترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية وتريد أن تكمم الأفواه؟”، مضيفًا أن الوسائل الإعلامية والصحفية يحكمها الآن المجلس الأعلى للإعلام ولن يسمح بأي تخطيط يهدف إلى هدم أو إسقاط مؤسسات الدولة، كما يقول رئيس البرلمان.

وردت الكاتبة الصحفية كريمة كمال في مقال لها، بعنوان”هل من عقل رشيد؟”، على تصريحات رئيس مجلس النواب، قائلة:” تصريحات لرئيس مجلس النواب، هاجم فيها وسائل الإعلام التي تنتقد عمل البرلمان قائلا: «خسارة أن يحملوا الجنسية المصرية»، موضحا أن بعض الدول تم هدمها بسبب أصحاب الياقات البيضاء الذين يقيمون فى الفنادق، من خلال أموال تضخ إليهم مكّنتهم من الوصول إلى الإعلام والهجوم على الدول وأن أمثال هؤلاء فى دولة شقيقة أسقطوا دولتهم بهدم مؤسساتها، وأسقطوا جيشهم وشرطتهم”.

وأضافت:”مرة أخرى: هل تتصرف الدولة هنا كدولة، أم أن استفزاز بعض المسؤولين في الدولة من التصريحات التى أدلى بها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق دفعها لرد الفعل هذا؟! كما أن انتقاد الإعلام لمجلس النواب الذي يضيق به صدر رئيس المجلس دفعه لمثل هذه التصريحات التي تخلط ما بين انتقاد المجلس وهدم مؤسسات الدولة، بل تجعل من طلب النواب للكلمة مؤامرة تحاك في الخفاء”.

وتابعت: تبدأ المشكلة من الدمج بين الدولة والأشخاص القائمين على المؤسسات، فيصبح انتقاد هؤلاء انتقادًا للدولة ومحاولة لهدمها، ولأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم الدولة، فهم يمنحون الوطنية لمن يريدون، وينزعونها عمن يريدون هم هنا يتصورون أنهم يملكون صك الوطنية وصك الجنسية، وهنا يرى رئيس مجلس النواب أن من ينتقد لا يستحق الجنسية المصرية بصفته من يمنحها أو يمنعها”.

وتساءلت الكاتبة الصحفية في مقالها،”مرة أخرى: هذا الخطاب الفاشي الذي يحتكر الوطنية يدخلنا في حالة من العبثية تزداد حدة يوما بعد يوم، فهل من صوت عاقل في الدولة يضع حدا لهذا؟”.