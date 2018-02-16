نصر الله: قادرون على وقف محطات «النفط الإسرائيلية» خلال ساعات

صراعات اليوم هدفها السيطرة على الثروات النفطية

الخلافات الآن على المنطقة الاقتصادية والحدود البحرية

القوة الوحيدة للبنانيين في معركة النفط والغاز هي المقاومة

قرار إسقاط الطائرة الإسرائيلية اتخذته القيادة السورية دون تدخل الحلفاء

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن منطقة الشرق الأوسط اليوم دخلت مرحلة الصراع على النفط والغاز، مؤكدا أن الذي أعطى دفعه لهذه المعركة هو الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد وجود كميات كبيرة من النفط والغاز في الجولان السوري المحتل، مضيفا أن بعض القادة العرب تحدثوا عن أن في سوريا ثورة نفطية كبيرة، مشددا على أن هذا الملف كان ولا يزال محركا رئيسيا للأحداث الجارية في سوريا.

ولفت نصر الله في كلمة له خلال مهرجان “القادة الشهداء” إلى أن إسرائيل تحاول خلال الفترة الراهنة استغلال الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب من أجل الحصول على قرار أممي يقضي بضم الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني، معتبرا أن أحد الأسباب للصراع على سوريا هو ما يوجد في أرضها وبحرها من ثروات نفطية كبيرة.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى العراق اليوم بعيون نفطية، مضيفا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة الحملة الانتخابية تؤكد هذا الأمر، مشددا أنه يتوجب على الشعب العراقي أن يتنبه جيدا لوجود هذا الرجل وخطورة تحركاته.

وأوضح نصر الله أن الخلافات اليوم في منطقة الشرق الأوسط ليست على الحدود البرية، بل على المنطقة الاقتصادية والحدود البحرية، لافتا إلى أن الهدف من كل هذه الصراعات السيطرة على الثروات النفطية، مشددا على أن الثروة النفطية الموجودة بالجنوب اللبناني ملكا لجميع اللبنانيين.

وذكر الأمين العام لحزب الله أن وحدة الشعب اللبناني تجاه ملف النفط، هو الركيزة الأساسية للانتصار في هذا الصراع، مطالبا الجميع بعدم السماح للإدارة الأمريكية بالتلاعب في هذا الملف، معتبرا أن البلوك 9 هو معركة كل لبنان والمنطقة الاقتصادية معركة كل لبنان، مشددا على أن وحدة الموقف اللبناني أهم عامل للانتصار في هذه المعركة.

واستطرد نصر الله قائلا: إسرائيل التي تهددكم يمكنكم أن تهددوها، مضيفا أنه يتوجب على الدولة في لبنان أن تتعامل مع ملف الحدود انطلاقا من مستوى أننا أقوياء، مشيرا إلى أن حقوق لبنان تحددها الدولة ومؤسساتها عليها أن تكون بمستوى الثقة وعلى درجة عالية من الشجاعة.

وشدد نصر الله على أن القوة الوحيدة للبنانيين في معركة النفط والغاز هي المقاومة، مضيفا أن المقاومة جاهزة لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، مشيرا إلى أن المقاومة في لبنان تمتلك الكثير من الأدوات والأسلحة التي يمكنها شل تحركات العدو وتكبيده الكثير من الخسائر.

وقال نصر الله: إذا اتخذ مجلس الدفاع الأعلى قراراً بأن محطات النفط الإسرائيلية ممنوعة من العمل فأنا أعدكم أنها ستقف خلال ساعات، مضيفا أن الأمريكي هو محامي إسرائيل فلا تعولوا على هذه الوساطة غير المجدية، ضاربا المثل بالملف الفلسطيني الذي ترعاه الإدارة الأمريكية منذ عقود دون أي نتيجة تذكر حتى الآن.

وحول إسقاط الطائرة الإسرائيلية، قال نصر الله إن ما حصل إنجاز نوعي وما قبله ليس كما بعده، لافتا إلى أن هذا القرار سوريا خالصا جرى اتخاذه من قِبل الرئيس السوري بشار الأسد، دون أي تدخل من الحلفاء، موضحا أن الأمر اقتصر فقط على إطلاع الحلفاء بالخطوة التي ستقدم عليها سوريا، مشيرا إلى أن القرار اتخذته القيادة السورية، ونفذه جنود الجيش العربي السوري البواسل.