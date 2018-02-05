مع تزايد دعوات مقاطعة الانتخابات.. المؤيدون يحاولون تجميل المشهد

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ منتصف الشهر المقبل، تزايدت دعوات المقاطعة من جانب معظم القوى السياسية التي تطالب المواطنين بعدم المشاركة في أي من فعاليات الانتخابات؛ اعتراضا على غلق المناخ العام والانتهاكات الدستورية والسياسية التي يرتكبها النظام الحالي، واصفة الانتخابات المقبلة بالمهزلة.

وفي ظل تزايد دعوات المقاطعة، تحاول بعض الأحزاب المؤيدة للنظام، عقد سلسلة من المؤتمرات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، خوفا من انتشار دعوات المقاطعة وانخفاض نسبة المشاركة.

وأعلن عدد من القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب عن تدشين مؤتمرات دعما للسيسي في الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات لتحسين صورة الدولة داخليا وخارجيا، خاصة مع تزايد حدة انتقاد منظمات دولية للأوضاع الحقوقية والسياسية في مصر.

موقف القوى السياسية الداعمة للرئيس السيسي لم يقف عند تدشين عشرات المؤتمرات الجماهيرية، بل وصل لمرحلة تخوين الداعين للمقاطعة وملاحقتهم قضائيا، حيث تم رفع عدة دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء الماضي، من بينهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة ترشح الفريق سامي عنان.

وتقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رقم 874 لسنة 2018 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، المستشار ناصر الدهشان، يتهم 21 شخصية حضرت المؤتمر بالتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه ومؤسسات الدولة، وشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري، كما تقدم المحامي محمد حامد سالم بدعوى تتضمن نفس الاتهامات، بالإضافة إلى مطالبته بمنع الشخصيات التي شاركت في المؤتمر من السفر إلى الخارج والتحفظ عليهم.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت بعض الشخصيات الداعية للمقاطعة عن تلقيها تهديدات بسبب هذه الدعوات، حيث كشف يحيى حسين عبد الهادي، منسق الحركة المدنية الديمقراطية، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من عميد بجهاز الأمن الوطني، يهدده فيه ويطالبه بعدم التصعيد السياسي، قائلا في تدوينة له على موقع الفيسبوك: تلقيت اتصالا من رقم خاص عرف نفسه بالعميد «م. ر» من جهاز الأمن الوطني ينصحني نصا بأنه لا داعي للتصعيد.

وتراهن بعض القوى السياسية التي دعت للمقاطعة، دائما على وعي المواطن وحالة المعاناة التي تعرض لها على مدار آخر 3 سنوات، مؤكدين أن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر لا تبشر بانتخابات ديمقراطية، واصفا إياها بـ”مهزلة”، مع عدم وجود أي ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل ما تشهده حاليا الساحة السياسية، حسبما قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأضاف دراج لـ”البديل”، أن نسبة الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لن تتعدى 5% من إجمالي عدد الأصوات التي تبلغ نحو 50 مليون صوت، وأنه سيكون هناك مقاطعة شعبية بعيدا عن دعوات القوى السياسية؛ لأن المواطن يعاني من أعباء اقتصادية وحقوقية تعد الأسوأ في تاريخ البلد.

وأكد خالد داوود، رئيس حزب الدستور، وأحد المشاركين في دعوات المقاطعة، أن الأوضاع السياسية في مصر صعبة، ولا يتمنى أحد أن تصل الأوضاع إلي هذه الدرجة، لكن للأسف، لم يدرك النظام الحالي خطورة الوضع، لذلك فإن دعوات المقاطعة تعتبر الحل الأفضل للاعتراض السلمي على الانتهاكات التي تحدث، موضحا لـ”البديل”، أن انتشار المؤتمرات الداعمة للسيسي تعكس الخوف الموجود من ضعف الإقبال وغياب المشاركة.