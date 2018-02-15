مجددًا.. نتنياهو يعود إلى دائرة «الفساد»

أوصت الشرطة الإسرائيلية رسميًا، بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من خلال لائحة اتهام وصفت بالخطيرة للغاية؛ تتضمن تلقي الرشى بقيمة نحو 350 ألف دولار، والغش والخداع، وخيانة الأمانة.

الاتهامات جاءت في ختام تحقيقات حول تلقي نتنياهو منافع وهدايا غير مشروعة من رجال أعمال، واتهم رئيس حكومة الاحتلال أيضًا، بالاتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت، لتميز خطها التحريري لصالحه في مقابل تسهيل إبقاء الصحيفة الأكثر انتشارًا في إسرائيل، وأن يفرض نتنياهو قيودا للحد من انتشار الصحيفة المنافسة لها “يسرائيل هيوم” المدعومة من رجل الأعمال الأمريكي شيلدون أديلسون.

وتدور التحقيقات فيما يعرف بملفات الفساد الثلاثة؛ “الهدايا – الملف 1000″، و”اتصاله بناشر يديعوت أحرنوت – الملف 2000″، والقضية المعروفة باسم “ملف 3000″، التي تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الفساد في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.

من جهته، أعلن نتنياهو أنه لن يغادر منصبه، وأن توصيات الشرطة ضده بتهم الرشى لا أساس لها، وأضاف أنها ستنتهي من دون لائحة اتهام، وأن القرار النهائي للنائب العام الذي سينهي هذا الملف ويغلقه وسينتهي بطبيعة الحال بدون نتيجة، على حد توقعاته.

أبرز العناوين التي جاءت في كلمة رئيس حكومة الاحتلال عقب هذه التوصيات، بأن حكومته ستواصل عملها حتى نهاية ولايتها، وأن الانتخابات ستجري في موعدها، وقال نتنياهو إنه نفسه سيستمر في رئاسة الحكومة، طالما حظي بثقة الناخبين.

وتابع نتنياهو القول بأن هناك من يعمل على الإطاحة به من سدة الحكم، وتحدث فيما يبدو عن مؤامرة لإحداث انقلاب سياسي كما يقول في إسرائيل، ووجه أصابع الاتهام لمحققي الشرطة ولخصومه السياسيين.

وهناك دعوات بدأت تظهر مؤخرًا ضد نتنياهو تطالبه بالاستقالة من منصبه، ولكن كلها تأتي من صفوف المعارضة ومن خصومه السياسيين، حيث صرّح رئيس حكومة الاحتلال السابق، إيهود أولمرت، الأسبوع الماضي، وفي أول ظهور علني له بعد الإفراج عنه، أنه “يرغب في أن يقوم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإنهاء ولايته بسرعة وبصورة سليمة وعلى نحو ملائم”.

وفي محاولة من أولمرت لتعقيد المشهد السياسي على نتنياهو، صرح بأنه خلال ولايته رفض إتمام صفقة مع حماس مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والتي كانت أقل تكلف لإسرائيل من تلك التي نفذتها حكومة نتنياهو؛ ضمن صفقة “الوفاء للأحرار”، بحسب ادعائه.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشية يعلون، دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتقديم استقالته خوفًا من احتمال تنفيذ اغتيال سياسي.

وفي أغسطس الماضي، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه قبل تقديم لائحة اتهام ضده في القضايا التي تلاحقه.

وبالنسبة لحكومة نتنياهو، مازالت توليفته مستقرة حتى الآن، حيث لم يطالب أحد من داخلها في هذه المرحلة على الأقل، لا من الوزراء ولا من أعضاء حزبه، بدعوته للاستقالة.

ويتمحور جوهر “ملف 1000” حول السؤال ما إذا كانت الهدايا التي قدمها رجل الأعمال ميلتشين والذي يعمل منتجا سينمائيا في هوليوود، مجرد تعبير عن كرم وصداقة عادية، كما يؤكد الزوجان نتنياهو، أم كان رئيس الوزراء قد استغل منصبه لتقديم خدمات لرجل الاعمال ميلتشين مقابل هذه الهدايا؟.

وجاء فيما تسرب من التحقيق أن ميلتشين أنفق نحو 220 ألف دولار أمريكي، على هدايا من زجاجات شمبانيا وسيجار فاخر للزوجين نتنياهو على مدار العشر سنوات الاخيرة، مقابل أن يتدخل نتنياهو لدى السلطات الامريكية لتأمين تأشيرة دخول للولايات المتحدة لميلتشين، واعترف نتنياهو بأنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، التدخل لتجديد تأشيرة الدخول لميلتشين إلى الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات، لكنه قال إنه قدم خدمات مماثلة لآخرين.

أما رجل الأعمال الاسترالي جيمس باكر، فهو ملياردير ورئيس شركة “كراون ليميتد”، وكان أيضا شخصية محورية في القضية ويُعتقد أنه قدم هو الآخر هدايا فاخرة للزوجين نتنياهو على مر السنين، مقابل الحصول على إقامة في إسرائيل.

وبالنسبة لقضية الغواصات، والمعروفة باسم الملف 3000، ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوي والحصول على منافع من وراء صفقة الغواصات مع شركة تيسنكروب الألمانية.

وهناك العديد من قضايا الفساد الأخرى التي تحوم حول نتنياهو، كقضية الملف 4000، التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات بتقديم تسهيلات لشركة بيزيك مقابل تغطية إعلامية يقدمها موقع “والا” لصالح رئيس الحكومة.

وحول الموقف الأمريكي من التحقيقات الإسرائيلية، قالت هيذر ناورت، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية إن “الإدارة الأمريكية لها علاقات قوية مع الحكومة الإسرائيلية، وليس مع نتنياهو، نعرف تطورات هذا الأمر، لكن هذا موضوع نعتبره شأنا داخليا”، ورفضت المسؤولة الأمريكية الإدلاء بمزيد من التصريحات بخصوص تطورات التحقيق مع نتنياهو.