مباريات السبت في البطولات المختلفة

يشهد اليوم السبت إقامة عدد من مباريات كرة القدم المهمة محليا وإقليميا وعالميا.

ففي الدوري المصري، يلتقي في الخامسة مساء اليوم، الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي، على ملعب «الإسماعيلية» ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.

يدخل الإسماعيلي صاحب الضيافة اليوم اللقاء ولديه من النقاط 42 نقطة يحتل بها وصافة جدول الترتيب خلف الأهلي المتصدر بـ51 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسندت إدارة المباراة إلى طاقم التحكيم المكون من محمد معروف وإكرامي سالم ومحمد العزازي، وحسين إسماعيل، وإبراهيم محجوب ومحمد عبد العزيز.

يسعى الإسماعيلي إلى استغلال عامل الملعب من أجل إيقاف نزيف النقاط الذي لازمه خلال مبارياته الأربع الأخيرة وجعله يتراجع في جدول الترتيب إلى المركز الثاني والوصافة بعدما اعتلى الصدارة لفترة طويلة، ويسعى ممثل محافظة الإسماعيلية لتحقيق الانتصار وتقليص الفارق مع الأهلي بشكل مؤقت إلى 6 نقاط.

في المقابل يسعى مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إلى استغلال الحالة المعنوية المرتفعة لفريقه بعد الانتصار الذي حققه في الجولة الـ21 على فريق الرجاء، بنتيجة 2 – 1، والظروف الصعبة التي يمر بها المنافس منذ رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تدريب الفريق، من أجل تحقيق الانتصار وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

كما تقام مساء اليوم السبت العديد من المباريات في البطولات المختلفة، وإليكم جدول مباريات اليوم بتوقيت القاهرة:

لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين

9.00 ليبيا : السودان

الدوري الإنجليزي

2.30 بيرنلي : مانشستر سيتي

5.00 ليستر سيتي : سوانزي سيتي

5.00 مانشستر يونايتد : هيديرسفيلد تاون

5.00 وست بروميتش أبيون : ساوثهامتون

5.00 برايتون : وست هام يونايتد

5.00 بورنموث : ستوك سيتي

7.30 أرسنال : إيفرتون

الدوري الإسباني

2.00 إيبار : إشبيلية

5.15 ريال بيتيس : فياريال

7.30 ديبورتيفو ألافيس : سيلتا فيجو

9.45 ليفانتي : ريال مدريد

الدوري الإيطالي

7.00 سامبدوريا : تورينو

9.45 إنتر ميلان : كروتوني

الدوري الألماني

4.30 هيرتا برليت : هوفنهايم

4.30 فرايبورج : باير ليفركوزن

4.30 شالكه : فيردر بريمن

4.30 فولفسبورج : شتوتجارت

4.30 ماينز : بايرن ميونيخ

7.30 بوروسيا مونشنجلادباخ : لايبزيج

الدوري الفرنسي

6.00 ليل : باريس سان جيرمان

9.00 تروا : ديجون

9.00 مونبلييه : أنجيه

9.00 ستراسبورج : بوردو

9.00 نيس : تولوز

9.00 أميان : سانت إيتيان