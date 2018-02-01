مباحثات تونسية فرنسية لحلحلة الأزمة الليبية

في بداية زيارته لتونس أمس الأربعاء التي تستمر لمدة يومين, عقد الرئيس الفرنسي ونظيره التونسي لقاء ثنائيا بقصر قرطاج, وفي محاولة لوقف تفاقم الأوضاع السيئة في ليبيا التي تمزقها النزاعات بين العديد من الكيانات المسلحة وفوضي أمنية وسياسية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في ثورات الربيع العربي عام 2011، دعا رئيسا تونس وفرنسا إلي إنهاء الصراعات الداخلية، وقيام دولة ليبية حرة دون تدخلات خارجية. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إن تونس وفرنسا تعملان على قيام دولة ليبية صرفة دون تدخلات خارجية، موضحا أنه تطرق خلال لقائه بماكرون إلى أوضاع ليبيا، وتطابقت وجهات النظر حول حل الأزمة الليبية، متابعا: “سنعمل سويا على إعادة المياه إلى مجاريها، وأن تقام دولة ليبية من دون تدخلات خارجية”. ومن جانبه، قال إيمانويل ماكرون، إن فرنسا حثت دائما على إيجاد الظروف الملائمة حتى يقرر الشعب الليبي مستقبله، مضيفا: “في كل الأحوال، استقرار ليبيا وسلامة أراضيها شرط لابد منه لاستقرار المنطقة، خاصة الدول المجاورة والجار تونس على وجه الخصوص”، متابعا: “نحن ندعم العمل الذي يقوم به الممثل الخاص للأمم المتحدة إلي ليبيا، غسان سلامة، من أجل إيجاد حل، وإجراء انتخابات في الشهور المقبلة”. تأثير التدخلات الخارجية على ليبيا

يري مراقبون أن الفشل في خلق جيش وطني واحد يحتكر امتلاك السلاح وشرعية استخدامه، كان على الدوام المهدد الأكبر لتقدم المسار السياسي والأمني في ليبيا، حيث تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس، والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء شرق البلاد، ولكل منهما قواتها المسلحة الخاصة بها.

وتبدو الأزمة الليبية غير مقتصرة على خلافات الأطراف في الداخل، بل إن التدخلات الخارجية تشكل جزءا من الأزمة المستمرة منذ سبع سنوات، ورغم النداءات الليبية للدول العربية بلعب دور إيجابي لإخراج البلاد من الأزمة، إلا أن مسألة دعم طرف على حساب آخر، لا تزال تعيق تبلور دور عربي يرضى عنه جميع فرقاء الأزمة الليبية.

وتنقسم الدول المتدخلة في الصراع الليبي ولها مطامع تريد تحقيقها إلي قسمين أساسيين؛ الأول دول غربية كبرى ساهمت في إسقاط القذافي، تهمها مقدرات الشعب الليبي من بترول ومصالح أخرى، كما تهتم بعمق ليبيا الاستراتيجي، بالإضافة إلى أهمية أن تشكل ليبيا عاملا أساسيا جنوب البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في وقف موجات الهجرة غير الشرعية عبر القوارب القادمة من إفريقيا إلي أوروبا، والقسم الثاني دول عربية كانت تخشي انتقال موجة الربيع العربي إليها، ومن ثم هناك اختلاف بينها حول طريقة حل الأزمة ودعم أي قوة داخل ليبيا.

اتفاقيات مثمرة

بمبادرة فرنسية، توجه الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى تونس لتعزيز العلاقات الثنائية، في زيارته الأولي لدولة عربية منذ توليه الرئاسة في مايو 2017، وتم توقيع 8 اتفاقيات مشتركة بين البلدين في مجالات مختلفة؛ شملت بالخصوص أولويات الشراكة وإعلان نوايا تتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأخرى ترتبط بالشباب وريادة الأعمال الرقمية بتونس.

كما تم التوقيع على إعلان نوايا يتعلق بإقامة جامعة فرنسية – تونسية لإفريقيا والمتوسط، بالإضافة إلى التوقيع على برنامج الدعم المخصص لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وملحق للاتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا بتنفيذ تحويل الديون التونسية لدي فرنسا إلى مشاريع تنموية.

واعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبلاده تعد انطلاقة جديدة للعلاقة بين البلدين، مشيرا إلى قوة الصداقة بين الدولتين الممتدة منذ عقودًا طويلة، ومعربًا عن ارتياحه للتشاور السياسي المستمر بين البلدين، وعن تقديره للدعم الفرنسي لمسار الديمقراطية وللإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها تونس في الفترة الحالية لتجاوز الأزمة الراهنة.

كما أشاد بحرص الرئيس الفرنسي علي اصطحاب وفد من رجال الأعمال الفرنسيين لاكتشاف المزيد من فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة بين تونس وفرنسا تحت شعار “لننجح معًا اليوم وغدًا”.