ليالي ممر «بهلر».. رسالة سلام من وسط القاهرة

امتزجت الآيات القرآنية بالترانيم القبطية، في أصوات المنشدين خلال حفل افتتاح ليالي ممر بهلر لفنون وإبداع الشارع المصري، المستمر على مدار خمسة أيام بقلب العاصمة.

وانطلق المهرجان الجمعة الماضية تحت شعار “معا نفرح.. نرقص.. نتفاءل.. نغير العالم”، بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ومحافظة القاهرة ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، بأحد أشهر ممرات وسط البلد “بهلر”، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل مع الإنشاد الصوفي والترانيم القبطية.

وقالت دينا حتحوت، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة “مصر الخير”: “مؤسستنا هدفها تنمية الإنسان على مستويات مختلفة؛ صحيا واجتماعيا واقتصاديا وتعليميا، وتحقيق التكافل الاجتماعي والبحث العلمي ومناحي الحياة المختلفة، وتهدف الدمج والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء الشخصية ونشر الفنون والثقافة بالمجتمع، ومن هنا جاء التعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حتى يتوحد هدفنا نحو غذاء العقول والوجدان، من خلال نشر ثقافة الحوار والسلام بين الشعوب، والحافظ على تراثنا من خلال نشر الوعي الجماهيري به”.

وأضافت حتحوت لـ”البديل”، أن شهر رمضان الماضي، شهد تعاونا مشتركا لتنظيم فعاليات فنية مع مؤسسة حوار بشارع المعز؛ بهدف إحياء القاهرة التاريخية، من خلال تنظيم الحفلات الفنية التراثية، وكل الفنون التي تؤكد أننا شعب واحد ومحب للسلام، وأن الإرهاب دخيل على الشعب المصري.

أما التعاون الثاني خلال ليالي ممر بهلر، تابعت حتحوت: “يأتي كجزء من مشروع تطوير القاهرة الخديوية، والرغبة في النزول للجماهير بالمجان خلال خمس ليالي تستمر حتى 13 فبراير الجاري، تندمج فيها الترانيم القبطية مع الأناشيد الصوفية”.

ومن جانبه، قال الدكتور انتصار عبد الفتاح، رئيس مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ومؤسس مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية، إن ليالي ممر بهلر لفنون وإبداع الشارع المصري تهدف لإعادة ثقافة الخير وقيم الشارع العريق، وتنمية الإنسان بالفن والثقافة.

وأضاف عبد الفتاح أن مهرجان ليالي بهلر يمثل محطة مهمة للتأكيد على تفرد الشخصية المصرية، وفنونها التراثية المختلفة والوصول إلى الساحات والميادين والشوارع، والعمل الجاد على تكرار تقديم مثل هذه الليالي الثقافية للتواصل معهم لإعادة قيم وأخلاق وإبداعات الشخصية المصرية ليتعانق هذا التراث المعماري والجمالي في ربوع القاهرة الخديوية مع الفن والموسيقى، ويتحقق التكامل بين الجهات المختلفة سواء محافظة القاهرة أو المؤسسات الأهلية والفنية واللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التاريخية لتحويل ممر بهلر إلى ممر ثقافي وفني وساحة لجميع أنواع الفنون خلال الفترة القادمة.

وأكد عبد الفتاح أن رسالة السلام والمحبة التي تشدو بها جميع الفرق المشاركة في الليالي الخمس بممر بهلر، ستنطلق للعالم في قافلة تجوب عدة دول أجنبية لتأكيد معاني الحوار والوحدة والتآلف بين الشعوب من خلال حوار فني موسيقي.

وتشارك أكثر من 15 فرقة موسيقية في ليالي بهلر أبرزها؛ سماع للإنشاد الديني، التراتيل والألحان القبطية، والترانيم الكنائسية، وإندونيسيا للإنشاد، وفرقة الطبول النوبية، وأوسكاريزما للموسيقى النحاسية.

وممر بهلر تجاري شهير يصل بين شارعي طلعت حرب وقصر النيل بالقاهرة يتضمن آثارا فخمة قديمة وعز بائد‏,‏ سمي الممر بهذا الاسم نسبة لتشارلز بهلر، الذي كان يمتلك فندق سافوي والذي يطل على ميدان سليمان باشا (طلعت حرب) حاليا, فقرر هدمه لينشئ مبنى سكني وتجاري عملاق واختار مهندسا فرنسيا لتصميمه.