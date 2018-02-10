لماذا لا تنجح دعوات لم شمل الأحزاب السياسية في مصر؟

يعقد حزب الوفد مساء اليوم اجتماعًا مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية؛ بهدف إطلاق مبادرة “لم الشمل”، حيث أعلن الوفد أنه نسق مع 17 حزبًا سياسيًّا ممثلاً في البرلمان لمناقشة خطة جديدة لعمل الأحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة.

المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية أكد أن الحزب تبنى مبادرة دعم الأحزاب والقوى السياسية؛ بهدف تجميع وتوحيدها تحت هدف واحد، وهو مصلحة الوطن وحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وطالب قورة الدولة بإعادة النظر في التعامل مع الأحزاب وإفساح المجال لها للمشاركة في الحياة السياسية، خاصة بعد استقرار الأوضاع، وإشراكها في الملفات الهامة والقضايا الشائكة، وإتاحة الفرصة لها لاستعادة دورها، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي لا بد وأن يختلف عن الفترة الماضية، خاصة ما حدث في الانتخابات الرئاسية وعدم وجود مرشح رئاسي إلا في الساعات الأخيرة، مما يعني غياب دور الأحزاب والقوى السياسية.

هذه الدعوات يبدو أنها كتب لها الفشل قبل أن تبدأ، حيث انتقد عدد من الأحزاب هذه الدعوات، واعتذر بعضها عن المشاركة فيها، فقد شن حزب المصريين هجومًا على هذه الدعوة، واعتذر عن المشاركة فيها، وأكد أن الوقت غير مناسب للمشاركة في مثل هذه المبادرات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

لم تكن دعوة حزب الوفد هي الأولى من نوعها، حيث كان هناك عشرات الدعوات التي تهدف إلى توحيد صف الأحزاب، والتي وصلت إلى مطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للأحزاب بالاندماج، قائلًا: “الأحزاب كثيرة، ويجب أن تدعوهم للدمج من أجل زيادة قدراتهم”، وذلك على هامش منتدى الشباب الذي عقد في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

وخلال الشهر الماضي نظم حزب المحافظين ندوة بعنوان “دمج الأحزاب” في ظل توصيات مؤتمر الشباب، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية في مصر وشخصيات عامة وقيادات وأعضاء من حزب المحافظين، حيث حضر حزب الوفد، والمصريين الأحرار، والمؤتمر، والتجمع، والإصلاح والتنمية، لكن عقب الدعوة خرج حزب المصريين الأحرار، وأعلن رفضه للمشاركة في هذا الاجتماع.

لم يقف فشل دعوات التوحيد أو الاندماج عند حد الأحزاب الليبيرية أو الرأسمالية، بل شمل الأحزاب المحسوبة على اليسار أيضًا، حيث لا تزال دعوات توحيد الأحزاب التي تتبني الفكر الاشتراكي أو اليساري تلقى مصيرًا مجهولاً في ظل الصراعات والاختلافات الشخصية بين قيادتها، حيث جمد عدد من الأعضاء عضويتهم في “التيار الديمقراطي”، الذي تم تشكيله من الأحزاب ذات التوجه المشترك.

وخلال الفترة الماضية تم تجميد عدة اندماجات كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، ومنها تجربة حزب العدل مع المصري الديمقراطي، كما كان هناك اتفاق بين حزبي الحركة الوطنية ومصر بلدي، ولكن بسبب الخلاف على المناصب توقف هذا الاندماج.

في هذا السياق أكد عدد من السياسيين أن ملف دمج الأحزاب ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض، حيث يوجد العديد من العواقب التي تقف أمام هذه الخطوة، أبرزها عدم توافر إرادة سياسية من جانب الأحزاب نفسها، وأسباب أخرى متعلقة بتدخل بعض أجهزة الدولة في شؤون هذه الأحزاب.

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر يوجد بها أكثر من 100 حزب سياسي، 80% منها ليس له أي تواجد سياسي، سو اء في البرلمان أو الشارع، فضلاً عن أن الحياة الحزبية والسياسية بشكل عام في مصر تمر بمرحلة صعبة، في ظل التضيق على الحريات والانتهاكات التي تحدث، كما أن دعوات اندماج الأحزاب فارغة من المضمون.