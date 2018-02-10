كلوب يضع «قائمة الـ5» لتعويض غياب كوتينيو

يبدو أن النقص الكبير الذي أحدثه البرازيلي فيليب كوتينيو، في صفوف ليفربول الإنجليزي مع رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى صفوف برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها المالية 160 مليون يورو، بات من الصعب على العناصر المتواجدة ضمن صفوف الفريق الإنجليزي في الوقت الحالي تعويضه.

مركز صناعة اللعب بات صداعا في رأس الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بعدما فشل في إيجاد البديل المناسب للنجم البرازيلي، وافتقد الفريق إلى أيقونته التي كانت تحركه وتتحكم في إيقاع اللعب وتمنحه الأفضلية في المقابلات الكبيرة.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أكدت في تقريرها، اليوم السبت، أن المدرب الألماني شكل قائمة تضم 5 أسماء وطلب من مسؤولي الريدز التعاقد مع واحد منهم على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن كلوب، صرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي توماس ليمار، لاعب فريق موناكو.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة النادي تقف بجوار كلوب لمساعدته على بناء فريق قادر على المنافسة والعودة لمنصات التتويج من جديد، فبعدما قامت بضم الهولندي فيرجيل فان ديك، من صفوف ساوثهامبتون، في صفقة تاريخيه ليجعل ليفربول من اللاعب المدافع الأغلى في التاريخ، حيث كلف خزائن الريدز 75 مليون إسترليني، ها هي مستعدة لإنفاق الكثير لتوفير احتياجات كلوب، في الميركاتو المقبل.

ومن الصفقات التي طلب المدرب الألماني إبرامها في الصيف، الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد، وأشارت ميرور، إلى أن اللاعب يشعر بعدم الارتياح داخل قلعة “سانتياجو برنابيو” وقد يفكر جديًا في الرحيل عن صفوف الملكي.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن رهن تألق محمد صلاح، نجم ليفربول في كأس العالم 2018 بروسيا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مما يشير إلى احتمالية دخول اللاعب في صفقة تبادلية في صفقة إيسكو، في ظل وجود رغبة لدى الفرعون في الانضمام إلى صفوف الملكي ورغبة لدى إيسكو في الرحيل عن الريال.

والعنصر الثاني في قائمة الخمسة التي رصدها كلوب، هو الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني الفريق السابق للمدرب الألماني، أكدت “ميرور” أن اللاعب الشاب صاحب الـ19 عامًا تحت المراقبة منذ فترة طويلة من قبل كشافي العملاق الإنجليزي من أجل التعاقد معه، حيث يتوقع أن يكون أحد النجوم الساطعة في سماء الساحرة المستديرة خلال السنوات القليلة المقبلة، ويجيد اللاعب في أكثر من مركز حيث يلعب في مركز صناعة اللعب إلى جانب إجادته اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر.

الشاب البرازيلي مالكوم، لاعب فريق بوردو الفرنسي، هو العنصر الثالث في قائمة كلوب، وكان صاحب الـ20 عامًا مطلوبا من قبل الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، كما بات مواطنه أوسكار، الذي انتقل إلى شنجهاي سيبج الصيني من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون إسترليني العنصر الرابع في القائمة، ويرغب اللاعب في العودة للدوري الإنجليزي بعدما بات منسيا منذ انتقاله إلى الدوري الصيني.

فيما يعد الفرنسي نبيل فقير، صاحب الأصول الجزائرية، الذي يلعب في صفوف ليون الفرنسي العنصر الخامس في قائمة كلوب، وسجل صاحب الـ24 عامًا، مع فريقه في “الليجا 1” هذا الموسم 16 هدفا، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة.