في لقاء عبد الله الثاني وبوتين.. سوريا والقدس تتصدران المشهد

توجه الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن الخميس الماضي إلى روسيا؛ من أجل لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية وبحث سبل دفع عملية السلام في سوريا ومكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واستهل الملك عبد الله الثاني لقاءه مع الرئيس فلاديمير بوتين بالإشادة بالدور الروسي المحوري لإيجاد حلول للأزمة السورية، مشددًا على أهمية التعاون المثمر بين عمان وموسكو فيما يتعلق بالتسوية السياسية في سوريا وتعزيز الاستقرار في مناطقها الجنوبية، قائلاً: لقد تمكنا من تأسيس أرضية سياسية جيدة في جنوب سوريا، وهذا بفضل قيادتكم ورؤيتكم التي تحاولون من خلالها حل المشكلات هناك بأسرع وقت ممكن.

القضية الفلسطينية

عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية كانت حاضرة على طاولة المباحاثات، حيث أشاد الملك الأردني بالجهود التي تبذلها روسيا في هذا الاتجاه، حيث كان بوتين قد اجتمع مع نظيره الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الماضي، بهدف البحث عن مسار جديد يسمح بدعم الموقف الفلسطيني في مواجهة القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن القدس وانحياز واشنطن الواضح لصالح إسرائيل.

وأكد بوتين، خلال المحادثات دعمه للشعب الفلسطيني بشكل دائم، وقال إنه أجرى اتصالاً هاتفيًّا مع الرئيس دونالد ترامب، تحدثا خلاله عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل، قائلاً: كل التطورات في مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية معروفة جيدًا بالنسبة إلينا، ونحن دعمنا بشكل دائم الشعب الفلسطيني، ومنذ فترة زارنا رئيس الوزراء الإسرائيلي، وناقشنا معه هذه القضية، وقد أجريت اتصالاً هاتفيًّا مع ترامب، وناقشنا عملية التسوية.

ويرى مراقبون أن توقيت زيارة العاهل الأردني لروسيا، التي جاءت بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لموسكو، فضلاً عن الاتصالات الأخيرة التي أجرتها القيادة الروسية في هذا الإطار، تعتبر مؤشرًا جيدًا علي زيادة روسيا من جهودها من أجل دفع عجلة السلام بين الفسلطينيين والإسرائيليين إلى الأمام.

الأزمة السورية

أعرب العاهل الأردني عن شكره وتقديره للرئيس الروسي على الجهود المثمرة في عمليات سوتشي وجنيف حول محاولة إيجاد تسوية للأزمة السورية، حيث قال عبد الله الثاني خلال لقائه البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا: بفضل علاقاتنا المتينة مع الشقيق العزيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمكنا من إقامة تعاون وثيق بين الأردن وروسيا في مسألة تحقيق الاستقرار في سوريا، وعلى وجه الخصوص، إقامة عمليتي سوتشي وجنيف.

وكانت مدينة “سوتشي” الساحلية الروسية استضافت، يومي 29-30 يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار “السلام للشعب السوري”، وقاطعته المعارضة السورية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ومن أبرز مخرجاته الاتفاق على تأسيس لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري، والدعوة لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المشاركين في مؤتمر سوتشي اتفقوا على إنشاء لجنة دستورية تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وكذلك ممثلي تلك المجموعات التي لم تحضر المؤتمر، بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية، موضحًا أن هذه اللجنة ستعمل في جنيف السويسرية.