فيدرر وكارولين يعتليان صدارة التصنيف العالمي للرجال والسيدات

استعاد السويسري المخضرم روجيه فيدرر، صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد غياب دام نحو 6 سنوات وبالتحديد منذ نوفمبر 2012 ليصبح أكبر اللاعبين عمرًا تحقيقًا لهذا الإنجاز، وليتمكن من الإطاحة بنظيره الإسباني رافاييل نادال، من قمة التصنيف، بنجاحه اللافت للنظر خلال الـ14 شهرا الماضية، والتي توج خلالها بـ3 بطولات كبرى ليرفع رصيده من إجمالي البطولات إلى الرقم 97.

فيدرر، كسر أيضا الرقم المسجل باسم الأمريكي المعتزل أندريه أجاسي، الذي كان أكبر لاعب يتصدر التصنيف العالمي في سن الـ33، وكانت المرة الأولى التي صعد فيها “المايسترو” للقمة في 2 فبراير 2004.

وشهد التصنيف الأخير الذي صدر الأسبوع المنصرم، صعود البلغاري جريجور ديميتروف، وصيف بطل روتردام، للمركز الرابع عالميًا مقابل تراجع الألماني ألكسندر زفيريف للترتيب الخامس، كما شهد عودة الجنوب إفريقي كيفن أندرسون لقائمة أفضل 10 لاعبين بصعوده مركزين وحلوله تاسعا، مقابل خروج الإسباني بابلو كارينيو بوستا، من القائمة، وتراجع الأرجنتيني خوان مارتن، مركزا ليحل في المرتبة العاشرة بدلًا من التاسعة.

وخلت قائمة أفضل 100 لاعب من أي تواجد عربي، فيما تصدر التونسي مالك الجزيري، صدارة تصنيف اللاعبين العرب، وجاء في المرتبة 116 في التصنيف العالمي، فيما جاء المصري محمد صفوت، في المركز الثاني عربيًا والمركز 226 عالميًا ليتقدم بذلك 12 مركزا في جدول الترتيب عن التصنيف الأخير الصادر الأسبوع المنصرم.

إليكم قائمة أفضل 10 لاعبين في التصنيف:

السويسري روجر فيدرير 10105 نقطة

الإسباني رافاييل نادال 9760 نقطة

الكرواتي مارين شيليتش 4960 نقطة

البلغاري جريجور ديميتروف 4635 نقطة

الألماني الكسندر زفيريف 4450 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم 4220 نقطة

البلجيكي ديفيد جوفين 3280 نقطة

الأمريكي جاك سوك 2880 نقطة

الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 2825 نقطة

الأرجنتيني خوان مارتن 2815 نقطة

وعلى صعيد منافسات السيدات حافظت الدنماركية كارولينا فوزنياكي، على قمة التصنيف وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، كما حافظت الرومانية سيمونا هاليب، على وصافتها للتصنيف، فيما شهد التصنيف صعود الإسبانية جاربين موجوروزا للترتيب الثالث على حساب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، وذلك بعد تأهلها لنهائي بطولة الدوحة وخسارتها أمام التشيكية بترا كفيتوفا، التي عادت هي الأخرى لقائمة أفضل 10 لاعبات بصعودها 11 مركزا.

وخلت قائمة أفضل 100 لاعبة من أي تواجد عربي، فيما تصدرت التونسية أونس جابر، صدارة اللاعبات العربيات، وحلت في المرتبة 113 عالميًا لتتراجع مركزًا عن التصنيف الأخير، وجاءت المصرية ساندرا سمير، صاحبة الـ20 عامًا في المركز الثاني عربيًا والـ377 عالميًا متراجعة مركزين عن التصنيف السابق.

ترتيب أفضل 10 لاعبات في التصنيف:

الدنماركية كارولين فوزنياكي 8010 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب 7965 نقطة

الإسبانية جاربيني موجوروزا 6175 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا 5910 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا 5080 نقطة

اللاتفية يلينا أوستابينكو 5000 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا 4625 نقطة

الأمريكية فينوس ويليامز 4277 نقطة

الألمانية أنجليكه كيربر 3220 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا 3086 نقطة