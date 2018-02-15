فرض رسوم على الخدمات والتراخيص.. سياسة الجباية مستمرة

في محاولة جديدة لاستنزاف المواطنين، وافق مجلس النواب، على عدة قرارات وقوانين، خلال الأيام الماضية؛ من بينها فرض ضريبة 5 جنيهات على الأوراق والمستندات في رخص السلاح، ورخص القيادة بأنواعها، ورخص تسيير المركبات بأنواعها، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية “الفيش”، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات بأنواعها، لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، بناء على مقترحات مقدمة من الحكومة.

ووافق البرلمان أيضا، على اقتراح النائب مصطفى بكري، بأن تستكمل الحكومة احتياجاتها لصندوق تكريم الشهداء والمفقودين والمصابين من جراء العمليات الإرهابية والأمنية من الأموال المصادرة المستخدمة في العمليات الإرهابية، على أن يتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية، وطالب بتخصيص جزء من مليارات الجنيهات التي تستخدم في العمليات الإرهابية ويصدر أحكام قضائية بمصادرتها، كمود من موارد صندوق دعم أسر الشهداء والمصابين.

وتعد قرارات البرلمان، المرة السابعة التي يقر فيها مشروع قانون يتضمن فرض رسوم إضافية علي المواطن لأسباب مختلفة؛ تارة لتوفير موارد لتطبيق قانون التأمين الصحي، وتارة لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وغيرها من الأسباب التي تعلنها الدولة ويوافق عليها البرلمان، الذي تحول إلى عبء على المواطن في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة التضخم.

أبرز القرارات

وخلال الفترة الماضية، أصدر مجلس النواب سلسلة من القوانين مثلت عبئا إضافيا على المواطن كان من بينها، القانون رقم 47 لسنة 1972، الذي يتضمن 6 مواد، إحداها تتضمن تحديد 50 جنيها رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة.

وفي شهر يوليو عام 2016، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التعديل إلى رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصادرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التي تقدم إلى ذات الجهات.

وفي شهر أغسطس عام 2016، وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية؛ ويتضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100جنيها لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا.

وفي يناير الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام (79 لسنة 1975) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و(99 لسنة 1992) في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم (86 لسنة 2012) بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم (12 لسنة 2015) لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب.

وتضمنت تعديل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل التعليمية عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

وقال مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي، إن الحكومة لا تريد المساس بفئة الأغنياء ورجال الأعمال أصحاب المصانع، وتستهل تحميل المواطن الأعباء حتى الأرباح على البورصة، لم يتم تطبيقها سوا ساعات، وتم إلغاؤها حفاظا على مصالح رجال الأعمال، مؤكدا أن ما يحدث حاليا، استمرارا لسياسات رأس مالية المحاسيب.

وأضاف الزاهد لـ”البديل”، أن تكلفة المشروعات التي ليس لها جدوى كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة أو تفريعة قناة السويس، كان يمكن أن توفر السيولة الكافية بدلا من أن يتحملها المواطن، لكن لا يوجد أحد من المسؤولين يسمع أو يناقش باقي القوي السياسية قبل اتخاذ القرارات، متابعا أن اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، استطاعت أن رصد مخالفات بأكثر من 350 مليار جينه، ما يعني أن هناك طرقا أخرى يمكن تطبيقها بعيدا عن تحميل المواطنين أعباء إضافية، تزيده إفقارا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.