عمرو بركات لـ«البديل»: لا يمكن أن أعود للأهلي في ظل وجود البدري

تعرضت للظلم في الأهلي.. ولا يمكن أن أعود للفريق في ظل وجود البدري

الشباب فريق كبير.. والدوري السعودي بطولة قوية

أسعى إلى إثبات نفسي والتواجد مع الفراعنة في روسيا

انضم إلى صفوف النادي الأهلي في عمر الخامسة، وقضى 10 سنوات بقطاع الناشئين، قبل أن يرحل عن أسوار الجزيرة في الخامسة عشرة، وينتقل إلى الغريم التقليدي، ومنه إلى صفوف مصر المقاصة، الذي سطع نجمه من خلاله، ولفت أنظار القطبين الأهلي والزمالك إليه مجددًا. حصل على فرصة للعب في القارة العجوز عبر بوابة ليرس البلجيكي، قبل أن يقرر الأهلي التعاقد معه؛ ليعود مجددًا إلى بيته، ولكنه كغيره الكثير من النجوم، الذين حضروا إلى القلعة الحمراء في فترة تولي حسام البدري، وفشلوا في الحصول على فرصة ولو لدقائق معدودة؛ فكر في الرحيل من أجل المشاركة والحصول على مكان له في المنتخب الوطني..

“البديل” التقت عمرو بركات، قبل رحيله إلى صفوف الشباب السعودي على سبيل الإعارة، وأجرت معه هذا الحوار.

في البداية نبارك لك على الاحتراف في الدوري السعودي؟

الله يبارك فيكم، وأتمنى من الله النجاح في هذه التجربة.

ما هو سبب رحيلك عن النادي الأهلي؟

لم أحصل على فرصتي مع الكابتن حسام البدري، وفقدت فرصتي خلال الفترة الماضية للتواجد مع المنتخب الوطني؛ لذلك اتخذت قراري بالرحيل عن الفريق في الوقت الحالي؛ من أجل المشاركة بشكل أساسي والتواجد في المنتخب الوطني.

تواجد أكثر من لاعب في الدوري السعودي شجعك على خوض التجربة؟

بكل تأكيد خروج نجوم كبار مثل عصام الحضري ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وعماد متعب وغيرهم إلى الدوري السعودي كان من أسباب موافقتي على الانتقال إلى الدوري السعودي.

هل ترى أن الشباب السعودي سيكون بوابتك للعودة إلى الدوري المصري؟

الشباب السعودي فريق كبير، والدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية، ويضم بين صفوفه العديد من النجوم من مختلف البلدان، كما أن انتظام المسابقة يسهل على أي لاعب تقديم أفضل ما لديه.

حسام البدري صرح في إحدى المقابلات التليفزيونية أنه طلب التعاقد معك، فلماذا لم يمنحك الفرصة؟

تدربت بشكل قوي منذ انضمامي إلى صفوف الأهلي، وعندما شاركت مع الفريق في البطولة العربية، ظهرت بشكل جيد، ولم أحدث أي مشاكل خلال فترة تواجدي في الأهلي، والجميع يرى ذلك، والوحيد الذي يمكن أن يجيب عن سؤال لماذا لم يشارك عمرو بركات هو المدير الفني حسام البدري.

هل تحدثت مع البدري حول أسباب عدم مشاركتك مع الفريق؟

بالتأكيد تحدثت معه، في البداية كانت هناك وعود بالمشاركة والحصول على الفرصة، ولكن الفرصة لم تأتِ، ومع مرور الوقت لم أجد ردًّا على هذا السؤال؛ لذلك فضلت الرحيل على التواجد كموظف داخل النادي الأهلي؛ من أجل اثبات الذات والعودة مجددًا للأهلي.

بعض النجوم خرجوا من الأهلي على سبيل الإعارة، ثم حاول الأهلي استعادتهم، فهل يمكن أن تقطع فترة إعارتك، وتعود مرة أخرى للأهلي؟

الأمر سيكون صعبًا للغاية في ظل وجود حسام البدري. لماذا أعود وأنا لا أضمن مكاني في التشكيلة الأساسية، أو حتى التواجد على مقاعد البدلاء، وأنا ألعب بشكل أساسي في فريق آخر قد يضمن لي التواجد ضمن المنتخب الوطني.

إذًا أنت ترفض العودة للأهلي في ظل وجود البدري، حتى وإن انقضت فترة إعارتك مع الشباب؟

بالفعل لا يمكن أن أعود للأهلي مرة أخرى في ظل وجود الكابتن حسام البدري.

هل تشعر بتعرضك لظلم في الأهلي؟

الجميع يعلم أني لم أقصر، فلماذا لم أحصل على الفرصة؟ هل تحكم على لاعب بالفشل دون أن تمنحه فرصة لإثبات فشله من نجاحه؟

هل ترى أن لديك فرصة لإثبات نفسك والتواجد ضمن قائمة هيكتور كوبر في المونديال؟

أعتقد أن الفرصة متاحة للجميع، وعلى من يرغب في الانضمام للمنتخب أن يثبت نفسه داخل المستطيل الأخضر، وأن يفرض نفسه على الجهاز الفني للمنتخب.