علي أبو شادي.. مواقف تعكس رفض التطبيع والقمع

رحل عن عالمنا أمس الناقد السينمائي علي أبو شادي عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث كان من المقرر أن يتم تكريمه بمهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة.

الراحل ناقد وباحث ومؤرخ سينمائي مصري، تقلد عدة مناصب بوزارة الثقافة، منها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس هيئة قصور الثقافة، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافى، كما تولى رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، وله العديد من الكتابات والمؤلفات في مجال السينما.

تعتبر فترة رئاسته لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية إحدى أبرز الفترات التي خاض فيها معارك سينمائية ضد نظام مبارك، فينسب لعلي أبو شادي أنه أول رقيب سمح بتصوير مشاهد حرق علم إسرائيل في الأفلام، بعد أن كان من الأمور التي يخشى الجميع القرب منها، والذي بدأ تحديدًا بفيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، حيث يروي أبو شادي في تصريحات صحفية سابقة أنه عندما عرض عليه مخرج العمل المشهد، قال له “روح صور فيلمك”، مؤكدًا أنه اتخذ هذا القرار من حس وطني، كاشفًا أنه خلال العرض الخاص للفيلم، فوجئ بالصالة تهتف “تحيا الرقابة”، بعد أن سمحت بعرض مشهد حرق علم إسرائيل للمرة الأولى في عمل سينمائي.

معارك شادي لم تقتصر على ذلك، فقد خاض معركة جديدة أخرى ضد وزارة الداخلية ممثلة في حبيب العادلي لخروج فيلم “هي فوضى”، حيث ذكر أن العادلي اعترض على فيلم “هي فوضى”، وأرسلت وزارة الداخلية مذكرة رسمة تتهمه بعرض أفلام إثارية، تحرض على قلب نظام الحكم، موضحًا أنه أخبر الوفد الأمني الذي زاره أن يوسف شاهين هدد بالاعتصام أمام مجلس الشعب وهو مريض، ويمكن أن يموت، ووقتها ستتهم مصر أمام العالم باغتياله، مبينًا أنه بعد عدة نقاشات طلبت أمن الدولة حذف مشهد لا يتخطى 10 ثوانٍ، وقد اقتطعه من خمس نسخ فقط.

أبو شادي كان دائمًا يرى أن فترة حكم مصر أيام جمال عبد الناصر هي إحدى فترات الازدهار السينمائي التي لم تتكرر حتى اليوم، فخلال فترة حكمه لم يعترض النظام إلا على عدد قليل جدًّا من الأفلام، بعضها قام بإنتاجها القطاع العام، لكن إذا ما قورن ذلك بمجمل عهده، ستكون النتيجة سينما إيجابية بشكل كبير، مدللاً على ذلك بأن عبد الناصر أمر برجوع فاتن حمامة إلى مصر، بعدما هاجرت منها؛ لأنه كان يرى أنها ثروة قومية كبيرة يجب أن يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر أن علي أبوشادي ولد عام 1946 في قرية ميت موسى، بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس عام 1966، ثم دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للنقد الفني عام 1975م.