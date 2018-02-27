«عقارب وديدان» في طعام المدن الجامعية.. وطلبات إحاطة بالبرلمان

واقعة جديدة تنضم إلى سجل الإهمال والتقصير والاستهانة بحياة طلاب المدن الجامعية، حيث فوجئ طلاب جامعة المنوفية، أثناء تناولهم وجبة الغذاء بوجود “دود” في الطعام، ما أثار حالة من الرعب داخل المدينة.

واقعة جامعة المنوفية، جاءت بعد أيام قليلة على واقعة أخرى مشابهة؛ وجود عقرب في طبق فول إحدى الطالبات بجامعة أسيوط، الأمر الذي دفع أعضاء بمجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة لوزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار؛ للتحقيق في الكوارث الجامعية والاستهانة بحياة الطلاب.

وأحدثت وقائع الوجبات الغذائية بالمدن الجامعية، ضجة كبرى بين طلاب الجامعات بجميع المحافظات، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الـ”الفيس بوك” و”تويتر”، وانتقد أغلبهم المسؤولين عن الرقابة، وآخرون تحدثوا عن بعض الوقائع المشابه خلال تواجدهم بالسكن الجامعي.

وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن بعض أعضاء اللجنة بدأوا في حصر كل الوقائع المتعلقة بالوجبات الغذائية الفاسدة التي حدثت في المدن الجامعية، بعد واقعة وجود عقرب في طبق فول إحدى الطالبات بجامعة أسيوط.

وأضافت نصر لـ”البديل”، أنه لابد من محاسبة المقصرين من المسؤولين عن الرقابة بالجامعات؛ لأن ما حدث يهدد حياة الطلاب، فلم تمر أيام على واقعة “العقرب” في أسيوط، لتأتي واقعة “الدواد” في المنوفية، مؤكدة أنها ستتقدم وعدد من النواب بطالبات إحاطة لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لمنع تكرار تلك الحوادث، والاهتمام بجودة السلع الغذائية التي تُعد لوجبات الأغذية لطلاب الجامعات.

ومن جانبه، قرر الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، استبدال عبوات فول معلبة بوجبة “الفول” المقدم في وجبات الطلاب بالمدن الجامعية، بعدما أثير حول اكتشاف طالبة لعقرب داخل طبق فول في وجبة العشاء، ما أثار حالة من الهلع بين الطالبات.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن لجنة من الشؤون القانونية بالجامعة، بدأت التحقيق في الواقعة بفحص المطبخ وسؤال الموظفين بالمدن الجامعية، وعدد من الطالبات اللاتي نشرن الصور على صفحات “فيس بوك”، ما أثار حالة من الهلع بين الطالبات.

وقال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، إنه تم تشكيل لجنة بمعرفة الشؤون القانونية بالجامعة وبعض الأساتذة لمعرفة المتسبب وإحالته للتحقيق وصرف وجبة للطلاب عوضا عنها.

وعلى الجانب الآخر، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على ضرورة اهتمام الجامعات بالمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لجميع مرافقها، والمتابعة الدورية والرقابة من جانب السادة رؤساء الجامعات ونوابهم للمطاعم وصالات الطعام؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب بالمدن الجامعية.