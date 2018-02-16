طريق المنيا الصحراوي.. معبر سريع إلى الدار الآخرة

تحول الطريقان الصحراويان الشرقي والغربي بمحافظة المنيا إلى معبر للموت السريع، بعد أن شهدت تلك الطرق تكرارًا مكثفًا للحوادث بنفس المناطق تقريبًا، الأمر الذي خلف عشرات الضحايا ومئات المصابين، وسط وعود بإصلاح الطريقين، خاصة الغربي، الذي يعاني من إهمال جسيم، ولم يتم تطويره منذ أكثر من 25 عامًا.

الحالة الكارثية التي يعاني منها الطريق الصحراوي الغربي بطول 40 كيلو مترًا تقريبًا من زمام مركز المنيا وصولًا لمطاي شمالًا، والمتمثلة في تآكل الطبقة الأسفلتية بشكل كبير، ووجود كسور بحواف وجوانب الطريق، انتقلت أيضًا للطريق الصحراوي الشرقي، الذي لم يمضِ على افتتاحه أكثر من 7 سنوات، ليدخل في مارثون حصد الحوادث، وينتهي الأمر بموت العشرات، خاصة في المنطقة الكائنة قبلي بوابة الرسوم حتى منطقة الشيخ فضل.

وعلى أثر ما سبق شهدت محافظة المنيا خلال الشهر الأخير أكثر من 10 حوادث، كان أبرزها 4 وقائع خلفت 22 قتيلاً، ونحو 45 مصابًا تقريبًا، غالبيتهم بالطريق الصحراوي الشرقي، بعدما غابت عنه المتابعات المرورية، واختفت أعمدة الإنارة، وظهرت به تشققات شديدة لم تكن موجودة من قبل، أرجعها المسؤولون إلى التكدس والضغط الكبير على ذلك الطريق، نظرًا لسير سيارات النقل المحملة بالحجارة والبلوكات القادمة من المحاجر، ما أدى لهبوط أرضي بمناطق متعددة به، رغم حداثة إنشاء ذلك الطريق.

وقال محافظ المنيا، عصام البديوي، إنه لا يخفى على أحد وجود مشكلات كبيرة بالطريقين الصحراويين الشرقي والغربي بالمنيا، وهذا انعكس على كم الحوادث التي شهدها الطريقان خلال الفترات الأخيرة، فجزء منها مسؤولية المواطن، وجزء آخر مسؤوليتنا نحن، مضيفًا أنه سبق وأرسل خطابًا لوزارة النقل والهيئة العامة للطرق، برصد عدد من الملاحظات على رأسها زيادة العلامات الإرشادية والتحذيرية، خاصة في أماكن المنحنيات والمنحدرات والتقاطعات العمودية على الطرق الرئيسية، وتلقت المحافظة ردًّا من وزارة النقل، أعلنت فيه وضع دراسة لتخطيط الطريق الصحراوي الشرقي وتركيب العواكس الأرضية في المسافة من حدود المنيا جنوبًا حتى كمين الشيخ فضل شمالًا، وجارٍ التجهيز لتخطيط باقي المسافة من كمين زاوية الجزامي حتى حدود المنيا شمالًا.

وأضاف البديوي أنه فيما يخص الطريق الصحراوي الغربي فقد بدأت أعمال تطوير ورفع كفاءته بطول 6 كيلو مترات شمال كمين شوشة في الاتجاه البحري، حيث كانت تعاني تلك المنطقة بالتحديد من كسور شديدة بالطبقة الأسفتية وهبوط أرضي بمناطق أخرى، وعدم وجود لوحات إرشادية، وفي خلال فترات قليلة سيتم الانتهاء من تلك التجديدات، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وتفادي وقوع الحوادث المتكررة، وتابع أن الأعمال يتم تنفيذها ليلاً، حيث يتم تقسيم الطريق نصفين أحدهما لمرور السيارات لعدم تعطيل حركة السير المرورية، والنصف الآخر لتنفيذ الأعمال اللازمة لرفع كفاءة الطريق من قبل الشركة المسند إليها هذه الأعمال.

في نفس السياق أعلن عادل بدوي وأشرف جمال، عضوا مجلس النواب عن دائرة بني مزار وبندر المنيا، أنهما تقدما بطلبي إحاطه لوزير النقل، لخطورة الموقف بعد تكرار الحوادث بشكل مكثف، وحذرا في طلبات الإحاطة من الحالة السيئة للطريق الصحراوي الشرقي، وظهور تشققات فيه، خاصة بعد أن أصبح ممرًّا لأكثر من 75 % من السيارات القادمة والخارجة من المحافظة، كما حذرا من السلبيات التي يشهدها الطريقان، وتحديدًا المسافة المقدرة بنحو 13 كيلو مترًا، أمام كمين الشيخ فضل في الاتجاه نحو مدينة مغاغة، بسبب الانحناءات الشديدة في تلك المنطقة.

يذكر أن اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، قد أعلن منذ 6 أشهر موافقة وزارة التخطيط على تخصيص تمويل لمشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق “القاهرة– أسيوط” الصحراوى الغربي بطول 400 كم، ضمن الموازنة المالية لعام 2017/ 2018، وأشار إلى اعتماد مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق بشكل نهائي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، واعتماد تمويله بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه، وأن الهيئة تستهدف تنفيذ حوالي 200 كم من القاهرة حتى المنيا خلال العام الجديد كمرحلة أولى، وتشمل أعمال التطوير إنشاء 4 حارات بكل اتجاه بينهما حارتان للشاحنات، بما يساهم في تقليل نسبة الحوادث على هذا الطريق الهام.