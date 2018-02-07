ضم حاملي الماجستير والدكتوراه للداخلية.. هل يصلح المنظومة الأمنية؟

في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني عن فتح باب التقديم، بداية من أمس الاثنين، لضم بعض حاملي الدكتوراه والماجستير في عدد من التخصصات من بينها الاقتصاد والعلوم السياسية، والطب والهندسة واللغات، للالتحاق بكلية الشرطة، فيما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومحمود السيرة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، على أن يستمر تلقي أوراق التقديم حتى منتصف شهر فبراير الجاري.

وعن تفاصيل هذه الخطوة، أعلن رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد العمري، أن مدة الدراسة عام واحد تصرف خلالها مكافأة طوال مدة الدراسة وتقدم رعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية، ويتم إعلان النتيجة من خلال موقع الوزارة على الإنترنت للتيسير على الطلبة، وهناك بعض التيسيرات منها إعداد منافذ الصحف الجنائية وخط هاتفي لتلقي الاستفسارات، مشيرا إلى أنه يشترط عدم مرور 4 سنوات ميلادية على حصول المتقدم على درجتي الماجستير والدكتوراه، ويحصل الطلاب بعد التحاقهم بالكلية على رتبة عسكرية، حيث يحصل حامل درجة الماجستير على رتبة لا تزيد على “نقيب”.

تأتي هذه الخطوة وسط حالة انتقاد دائم لأداء وزارة الداخلية فيما يخص مجال الحقوق والحريات وخاصة وجود حالات تعذيب داخل مقرات الاحتجاز، وبرر عدد من الخبراء الأمنين الخطوة بأنها تعد استكمالا لبرنامج تأهيل الشرطة ورفع كفاءة وزارة الداخلية بشكل عام.

العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أكد أن هذه الخطوة لها أهمية فيما يخص التطوير من خلال ضم عناصر جديدة على درجة علمية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تطلب تعديل قانون أكاديمية الشرطة.

وأضاف عكاشة لـ”البديل” أن وزارة الداخلية غيرت من سياستها حيث كانت تتعامل مع أصحاب هذه المؤهلات عن طريق التعاون مع جامعات أخرى ولكن هذه المرة جعلت التعامل بشكل مباشر بضمهم لصفوف الوزارة، وتابع أن الوزارة كانت في الماضي تضم حديثي التخرج من حاملي البكالوريوس والليسانس عقب الحصول على المؤهل وكانوا يلتحقون بكلية الضباط المتخصصين.

على الجانب الآخر، أكد عدد من الحقوقيين أن ضم حاملي المؤهلات العليا للوزارة لن يغير من سياستها، حيث إنها غير مدركة أن هناك أزمة وتعتبر أن انتهاك الحقوق والحريات مجرد أعمال فردية وهذا غير صحيح، حيث تم استخدام التعذيب بشكل ممنهج في أقسام الشرطة.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، إن هذه الخطوة جيدة لكنها ليست كافية، مشيرا إلى أن الوزارة بها عناصر على أعلى دراجة من الكفاءة ولديها رؤية لإصلاح المنظومة الأمنية ووقف حالات التعذيب، لذلك لابد من إعطائها الفرصة كاملة.

وأوضح أن هناك عشرات الدراسات والأبحاث تتحدث عن هيكلة الوزارة وتأهيل الضباط ولكن لا يتم الاستفادة منها، ومن ثم فتمكين هؤلاء الضباط الجدد من العمل وإعطائهم الفرصة سيكون هو الخطوة الأولى لإصلاح المنظومة.