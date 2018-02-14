صناعة الأهداف.. السعيد يتألق

اتخذ عبدالله السعيد، منذ فترة كبيرة قرارا بعدم الرد على الانتقادات التي توجه له عبر السوشيال ميديا بسبب تراجع مستواه وركز في عمله داخل المستطيل الأخضر وعمل بجد حتى استعاد مستواه المعهود عنه وتبدلت الأقلام التي تفرغت من أجل النيل منه ليل نهار إلى الإشادة به لما يقدمه مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يتصدر مسابقة الدوري برصيد 60 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الإسماعيلي أقرب منافسيه وبات قريبًا للغاية من الحفاظ على لقب البطولة، ويعد عبدالله السعيد، من أبرز العناصر التي ساهمت بشكل كبير في تصدر الأهلي لجدول المسابقة، ليس هذا وحسب ولكن عادت السعادة تعلو وجوه جماهير القلعة الحمراء في كل مكان في المعمورة نظرًا للكرة الجميلة التي يقدمها الأهلي بقيادة المايسترو عبدالله السعيد.

ورغم أن السعيد صانع ألعاب وليس من أساسيات الدور الذي يلعبه داخل المستطيل الأخضر تسجيل الأهداف إلا أنه سجل حتى الآن 10 أهداف، ويبعده عن المغربي وليد أزارو، زميله في الفريق ومتصدر جدول هدافي الدوري الممتاز 4 أهداف فقط.

تألق السعيد خلال الفترة الأخيرة في صناعة الأهداف لزملائه في الفريق جعله يتفوق على نجوم كبار ليس في الوطن العربي فقط، لكن على صعيد الكرة العالمية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

صنع لاعب وسط القلعة الحمراء لزملائه في مسابقة الدوري الممتاز حتى الآن 11 هدفا خلال 20 مباراة خاضها مع الأهلي في مسابقة الدوري، ويتساوى ليونيل ميسي، مع السعيد في عدد الأهداف التي صنعها لزملائه ولكن الـ11 تمريرة الخاصة بالنجم الأرجنتيني جاءت من 23 مباراة.

ويتصدر الهولندي رود فورمير، لاعب كلوب بروج البلجيكي، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في العالم برصيد 15 تمريرة في 26 مباراة، يأتي خلفه النرويجي جاياس زاهيد، لاعب أبويل نيقوسيا القبرصي بـ14 تمريرة خلال 22 مباراة، وفي المرتبة الثالثة البلجيكي دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ14 تمريرة في 27 مباراة، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بـ12 تمريرة في 18 مباراة، ثم عبدالله السعيد لاعب الأهلي والمنتخب المصري بـ11 تمريرة في 20 مباراة.

وتفوق الفرعون المصري على العديد من النجوم الكبار مثل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الذي صنع هدفين خلال 19 مباراة خاضها مع البلوز، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الذي صنع 7 أهداف خلال 24 مباراة، والإسباني ديفيد سيلفا.