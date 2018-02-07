صلاح يقترب من الريال.. وزيدان محور الصفقة

يبدو أن القائمين على كرة القدم في نادي ريال مدريد الإسباني والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق باتوا متأكدين بأن التعاقد مع الجناح الدولي المصري محمد صلاح، يعد الخيار الأفضل لفريق العاصمة الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الملكي إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما رفض زين الدين زيدان تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، واكتفى بالعناصر التي يمتلكها الفريق، لكن ما قدمه الفريق خلال الموسم الجاري وتراجعه في جدول ترتيب الليجا جعل إدارة النادي تفكر جديًا في تدعيم صفوفها وإن كان ذلك ضد رغبة المدرب الفرنسي الذي تحيط الشكوك حول استمراره داخل قلعة “سانتياجو برنابيو”.

صحيفة “بيلد” الألمانية، أكدت في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مسؤولي النادي الملكي أرسلوا كشافيهم إلى ملعب “أنفليد” معقل ليفربول خلال مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أجل متابعة الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وشهدت تألقا للثنائي، حيث سجل صلاح ثنائية ليفربول، فيما سجل هاري كين، هدف توتنهام الثاني.

وربطت عدة تقارير في وسائل الإعلام العالمية الثنائي محمد صلاح وهاري كين، بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كما خرج زين الدين زيدان، مدرب الريال وأشاد بمحمد صلاح، كثيرًا، مؤكدًا أنه يتابعه عن قرب ولا يستبعد فكرة التعاقد معه في المستقبل.

تخبط أداء الريال وتراجع نتائجه والتي أدت لخروجه من كأس ملك إسبانيا على يد أحد الفرق المغمورة وتراجع حظوظه في المنافسة على لقب الليجا، والصعوبة الكبيرة التي سيواجهها من أجل مواصلة مشواره بدوري أبطال أوروبا بعدما أوقعته القرعة في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي أحد أفضل الأندية في القارة العجوز نظرًا لما يقدمه خلال الموسم الجاري ولما يضمه من نجوم كبار مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروجوياني كافاني والفرنسي مبابي والأرجنتيني انخيل دي ماريا.

وتصب الترشيحات في صالح النادي الفرنسي، ويبدو أن الريال بات قريبًا من الخروج خالي الوفاض الموسم الجاري، هذه المؤشرات تجعل إدارة الريال في موقف محرج أما الإطاحة بزيدان وجلب مدير فني جديد يقوم ببناء فريق جديد، أو فرض بعض الصفقات على زيدان في حالة قررت الإدارة البقاء عليه، ومن المؤكد الآن أن الفرعون المصري سيكون على رأس أولويات الريال في حالة رحل زيدان أو استمر مع بطل أوروبا.

صلاح سجل حتى الآن مع ليفربول 28 هدفا، بواقع 21 في مسابقة الدوري، وهدف في مسابقة الكأس، وستة أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسجل الثنائي صلاح وهاري كين معا 43 هدفا في مسابقة البريميرليج، فيما سجل ريال مدريد 45 هدفا في مسابقة الدوري الإسباني، ما يشير إلى أن الفريق الإسباني يعاني كثيرًا على الجانب الهجومي وأن الثنائي هاري كين وصلاح سيمثلان قوة ضاربة في هجوم الريال.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن المقابل المالي الذي ستطلبه أندية النجمين نظير الاستغناء عن خدماتهما سيكون كبير، لكن لن يكون عقبة في ظل المبالغ الكبيرة التي باتت تنفق خلال الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن سعر صلاح لن يقل عن 100 مليون إسترليني، فيما أكدت إدارة توتنهام في وقت سابق أنها لن تتنازل عن خدمات هاري كين بأقل من 200 مليون إسترليني، ما يعني أن سعر الثنائي لن يقل عن 300 مليون إسترليني.