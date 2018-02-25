صلاح يتصدر هدافي البطولات الخمس الكبرى

واصل الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه وقاد فريقه إلى تحقيق انتصار كبير أمس السبت، على ضيفه وست هام يونايتد، بنتيجة 4 – 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفليد” ضمن منافسات الجولة 28 من البطولة الأقوى على الصعيد العالمي.

قدم صلاح مباراة كبيرة أمام وست هام يونايتد وصنع الهدف الأول لايمري تشان، زميله في الفريق، وسجل الهدف الثاني، وحرمه القائم الأيسر لحارس وست هام من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.

صلاح رفع رصيده من الأهداف بهدفه أمس، إلى 23 هدفا، يحتل بها صدارة هدافي البريميرليج بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، كما يتصدر الدولي المصري صدارة هدافي المسابقات الخمس الكبرى في القارة العجوز.

ويتساوى مع الفرعون المصري الثنائي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، والأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم باريس سان جيرمان، ولكن يتفوق ابن النيل على الثنائي من حيث التسجيل وصناعة الأهداف، كما أنه يلعب كجناح وليس مهاجما صريحا، مما يُشير إلى أن وصوله إلى هذا الكم من الأهداف حتى الآن مع الريدز يعد إنجازا كبيرا.

وبات لاعب روما السابق أحد المرشحين بقوة للمنافسة على جائزة (الحذاء الذهبي) والتي تمنح لأكثر لاعب يسجل أهدافا في البطولات الخمس الكبرى، ويتنافس على هذه الجائزة خلال الموسم الجاري كل من:

محمد صلاح (مصر) فريق ليفربول إنجلترا 23 هدفا و8 تمريرات حاسمة

هاري كين (إنجلترا) فريق توتنهام هوتسبير إنجلترا 23 هدفا وتمريرة حاسمة

إدينسون كافاني (أوروجواي) فريق باريس سان جيرمان فرنسا 23 هدفا و4 تمريرات حاسمة

ليونيل ميسي (الأرجنتين) برشلونة إسبانيا 22 هدفا و12 تمريرة حاسمة

شيرو ايموبيلي (إيطاليا) لاتسيو إيطاليا 22 هدفا و8 تمريرات حاسمة

سيرجيو أجويرو (الأرجنتين) مانشستر سيتي إنجلترا 21 هدفا و5 تمريرات حاسمة

نيمار دا سيلفا (البرازيل) باريس سان جيرمان فرنسا 20 هدفا و12 تمريرة حاسمة

لويس سواريز (أوروجواي) برشلونة إسبانيا 20 هدفا و6 تمريرات حاسمة

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) بايرن ميونيخ ألمانيا 20 هدفا وتمريرة حاسمة.