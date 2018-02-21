صفقة الغاز الإسرائيلية بين الحقيقة والتبرير
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صفقة الغاز الإسرائيلية بين الحقيقة والتبرير
البديل
10:55:14 ص
منذ 5 ساعات
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