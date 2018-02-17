سياسيون يحذرون من إغلاق المجال السياسي: الأسوأ في تاريخ مصر

على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية في مصر، والتي كان أبرزها انسحاب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية مثل المحامي الحقوقي خالد علي، والقبض على بعض الشخصيات العامة كالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي السابق، وعبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، حذرت بعض القوى السياسية من خطورة إغلاق المناخ العام ومنع عدد من الشخصيات من الظهور في وسائل الإعلام.

الحركة “المدنية الديمقراطية”، التي تشكلت من تحالف عدد من أحزاب التيار الديمقراطي حذرت من استمرار الملاحقة الأمنية والبلاغات الكيدية التي طالت بعض أعضائها وطالبت بفتح حوار مجتمعي حول المجال العام في مصر قبل تفاقم الأوضاع.

النائب السابق محمد أنور السادات، الذي كان قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية ثم تراجع، قال إن التجارب السابقة فيما يخص منع ظهور معظم الرموز السياسية في وسائل الإعلام وإغلاق المناخ العام واستمرار التضييق على أغلب القوى السياسية أثبتت فشلها وأنه لن يكون في مصلحة أي فصيل، وطالب بسرعة دراسة فتح المجال أمام السياسيين والكتاب والمثقفين والمفكرين ذوي الآراء الوطنية المتعددة ممن لديهم ربما اختلافات أو تحفظات على بعض السياسات القائمة حتى يكون هناك متسع ومتنفس أمامهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال قنوات ونوافذ الإعلام المصري.

وأكد السادات أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال كبت الأصوات وعدم الإتاحة طول الوقت ولابد أن يكون هناك حد أدنى مقبول من حرية الرأي لأصوات السياسيين العاقلة ممن لديهم آراء ووجهات نظر مختلفة طالما في حدود اللياقة والأدب وفي إطار الوطنية والحرص على الصالح العام، مشيرا إلى أن الجمهور هو الذي يقوم بالتقييم والفرز في النهاية ويقتنع بما يراه ويسمعه.

ولفت السادات إلى أنه لا بد من إدراك أنه كلما أغلقت الدولة وأجهزتها النوافذ أمام أصحاب الأصوات المختلفة فسيضطر البعض مكرها للظهور على قنوات ومواقع تبث من خارج مصر “ثم نعود ونلومهم على ذلك ونتهمهم بالخيانة والعمالة وأبشع التهم”.

وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المناخ العام في مصر يمر بمرحلة هي الأسوأ في تاريخ الحياة السياسية في مصر، مضيفا أنه في عهد مبارك لم تكن الأوضاع بهذا الشكل وكانت هناك مساحة للتحرك والاعتراض، ولكن أن يتم القبض على عدد كبير من الشخصيات وأن تمنع كل التيارات من أي نشاط أو فاعلية فهذا أمر لن يطول، ولا بد للجميع أن يدرك خطورة الوضع، مشيرا إلى أن هناك أزمة لدى صناع القرار في إدارة شؤون الدولة وأنه لا يمكن أن تدار الأمور بهذه الطريقة التي تدعم الفكر المتطرف، لذلك لا بد من أن يعي صناع القرار حقيقة المشهد وأن تتجمع القوى السياسية وتوحد صفوفها.