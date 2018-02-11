رباعية أجويرو تشعل الصراع على صدارة هدافي البريميرليج

أشعل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، الصراع على لقب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” بتسجيله أربعة أهداف “سوبر هاتريك” في شباك ليستر سيتي أمس، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 5 – 1، وكان بطلها المهاجم الأرجنتيني، الذي سجل رباعية من أصل خمسة أهداف سجلها فريقه.

دخل مهاجم التانجو الأرجنتيني مباراة الثعالب، التي جمعتهما على ملعب المان سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، ولديه 17 هدفًا، يحتل بها المرتبة الثالثة في جدول الهدافين، خلف الفرعون المصري محمد صلاح، الذي يحتل وصافة جدول الهدافين برصيد 21 هدفًا، ولكن مع نهاية المباراة تمكن أجويرو من الوصول للوصافة برفقة الفرعون، ولكل منهما 21 هدفًا.

وأشعل النجم الأرجنتيني الصراع على لقب هدافي المسابقة الأقوى في العالم، فبعدما ظل الصراع قائمًا لعدة أسابيع بين محمد صلاح وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير، في ظل ابتعاد أجويرو عن المشاركة مع السيتيزين، تارة للإصابة، وتارة أخرى للاستبعاد لأسباب فنية للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إلا أن اللاعب عاد للمشهد بقوة، ويسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على اللقب هذا الموسم، ويساعده في ذلك الشراسة الهجومية التي يتمتع بها متصدر الدوري الإنجليزي.

كما تمكن الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، من رفع حصته، فبعدما كان يبعده عن محمد صلاح هدف وحيد، تمكن من زيادة الفارق إلى هدفين بزيارته لشباك أرسنال أمس السبت، في المباراة التي انتهت بفوز السيبرز على الجانرز في ديربي شمال لندن بهدف مهاجم الأسود الثلاثة.

ويسعى النجم الإنجليزي إلى الحفاظ على لقبه كهداف للدوري الإنجليزي، رغم صعوبة ذلك في ظل الصراع الشرس القائم بينه وبين صلاح وأجويرو، وأنهى هاري كين النسخة المنصرمة من البطولة الإنجليزية 2016 – 2017 وهو متربع على رأس هدافي البطولة برصيد 29 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

من جانبه يسعى الجناح الدولي المصري محمد صلاح إلى ملاحقة كين ومواصلة مزاحمة الثنائي على لقب الهداف؛ من أجل كتابة اسمه بحروف من نور في سجلات هدافي البريميرليج، وتنتظر صلاح مساء اليوم مواجهة نارية، حيث يحل فريق ليفربول في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضيفًا على نظيره ساوثهامتون.

ويأمل صلاح في زيارة شباك المنافس؛ من أجل تقليص فارق الأهداف مع هاري كين، أو معادلة رقم النجم الإنجليزي؛ على أمل فك الاشتباك بينهما في قادم المنافسات، ويقدم الثلاثي المتبارز على جائزة هدافي الدوري الإنجليزي موسمًا استثنائيًّا، جعلهم محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة في القارة العجوز.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أشاد المهاجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو، لاعب برشلونة وتشيلسي الأسبق، كثيرًا بما يقدمه صلاح مع المنتخب الوطني وليفربول خلال الفترة الأخيرة، وقال النجم الكاميروني “أعتقد أن صلاح حاليًّا واحد من أفضل اللاعبين في العالم، في نفس الفئة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو”.

وأضاف الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني “من الرائع أن نرى لاعبًا إفريقيًّا يصل لهذا المستوى الكبير. أتمنى أن يواصل هذا التألق لسنوات عديدة قادمة”.