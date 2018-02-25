دوناروما يقترب من النادي الملكي

يبدو أن أيام حارس مرمى ميلان والمنتخب الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، داخل قلعة “سان سيرو” باتت معدودة، في ظل رغبة الحارس صاحب الـ19عامًا في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والانضمام إلى أحد الأندية الكبرى التي تنافس على البطولات بعدما ابتعد الروسونيري عن المنافسة خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن الحارس الشاب رفض تمديد تعاقده مع الميلان، ما دفع إدارة ناديه للمضي قدمًا في الخطة البديلة التي تقضي بتوفير حارس مخضرم للتعاقد معه خلال الميركاتو المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن الإسباني بيبي رينا، حارس مرمى فريق نابولي متصدر الدوري الإيطالي، الذي ينتهي عقده مع ناديه في يونيو المقبل، بات الأقرب لخلافة جيانلويجي دوناروما، في سان سيرو، بداية من الموسم المقبل.

رغبة دوناروما، في الرحيل عن صفوف الروسونيري في هذا التوقيت، جعلت اسمه يرتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الذي يسعى إلى تدعيم الفريق بحارس كبير، ويبدو أن الحارس الشاب دخل دائرة اهتمام النادي الملكي بعد فشل إتمام صفقة الإسباني ديفيد دي خيا.

وتمسك البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بخدمات دي خيا، ورفض التفريط في حارسه خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى إلى بناء فريق قوي قادر على استعادة مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، البطولاتان الغائبتان عن قلعة أولد ترافورد.

وحاول الريال الحصول على خدمات البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي في نسخته الأخيرة، لكن تمسكت إدارة النادي اللندني وعلى رأسها الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك النادي، بكورتوا.

ويبدو أن الخيار الوحيد المتاح لدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في الوقت الحالي، التعاقد مع الحارس الإيطالي، نظرًا للإمكانيات الفنية والجسدية التي يتمتع بها الحارس الشاب رغم صغر عمره، ما يجعله حارس المستقبل لبطل إسبانيا.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين المحترفين حول العالم، 40 مليون إسترليني، وقد يطلب مسؤولو الميلان، أكثر من قيمة اللاعب الحالية، في ظل رغبة الريال ضمه وارتباطه بعقد يمتد حتى صيف عام 2021.