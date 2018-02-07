حسين الشحات “جوكر” جديد في المنتخب

فرض حسين الشحات، الجناح الأيسر المعار من صفوف مصر المقاصة إلى فريق العين الإماراتي، نفسه بشدة على الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي يستعد لخوض وديتين أمام اليونان والبرتغال استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا.

ويعود المنتخب الوطني للظهور من جديد في الحدث العالمي الذي يقام كل أربعة أعوام، بعد غياب 28 عامًا من التأهل للحدث الأبرز في عالم الساحرة المستديرة، ويسعى رفقاء محمد صلاح، نجم ليفربول للظهور بشكل جيد والذهاب بعيدًا في المونديال، بعدما أتيحت لهم الفرصة للتواجد ضمن أبرز نجوم اللعبة.

ما قدمه حسين الشحات، مع فريق مصر المقاصة خلال النصف الأول من الدوري المصري هذا الموسم والذي جعل العديد من الأندية تسعى إلى التعاقد معه وعلى رأسها الأهلي والزمالك، قبل أن يتدخل العين الإماراتي ويحسم الصفقة لصالحه ويذهب اللاعب إلى الدوري الإماراتي ويبهر الجميع هناك بمستواه الكبير ليصبح حديث وسائل الإعلام هناك التي أكد أنه أفضل الصفقات التي أبرمتها الأندية الإماراتية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث سجل اللاعب خلال أربعة مباريات خاضها بقميص العين 5 أهداف وأربع تمريرات حاسمة.

الشحات صرح بأن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، هاتفوه خلال تواجده في الإمارات مؤكدين أن المدرب الأرجنتيني طلب تواجده مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، ويجيد الشحات اللعب في أكثر من مركز مثله مثل أحمد فتحي، لاعب الأهلي الذي تم توظيفه في مركز المساك ولاعب الوسط والظهير الأيمن وفي بعض الأحيان ظهيرًا أيسر ليصبح لدى المنتخب “جوكر” جديد يمكن الاستفادة منه وتوظيفة في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر.

ويجيد الشحات اللعب في مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر، كما أدى بشكل جيد في مركز صناعة اللعب، حيث قال الناقد الرياضي علاء عزت لـ”البديل”، أن حسين الشحات لاعب كبير ومميز ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وهذه النوعية من اللاعبين مطلوبة بشدة في جميع الأندية والمنتخبات، ويبحث عنها المدربون دائمًا، واصفًا إياه بـ”الجوكر” مثل أحمد فتحي لاعب الأهلي والمنتخب الوطني.

وأوضح عزت أنه رغم التألق الكبير الذي يقدمه الشحات في الوقت الحالي، لكنه يرى أن هناك صعوبة كبيرة في المشاركة بشكل أساسي على حساب الأسماء الموجودة حاليًا في المراكز التي يجيد اللعب بها، نظرًا للخبرات الدولية الكبيرة لهذه العناصر مع المنتخب الوطني وأنديتهم سواء على الصعيد الإفريقي أو الأوروبي.

وتابع: يمكن أن يستفيد كوبر في الوقت الحالي بالشحات كورقة رابحة يتم وضعها على دكة البدلاء والاستعانة بها في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن نجد الشحات مع دخول كأس العالم لاعبًا أساسيًا، معللًا بأن الجميع كان يتحدث في الماضي من سيكون حارس عرين المنتخب الوطني أحمد الشناوي أم إكرامي، والآن باتت المنافسة بين محمد الشناوي ومحمد عواد، الظروف تتغير مع مرور الوقت ومن يضمن مكانه في التشكيل الأساسي اليوم، لا يضمنه غدًا.