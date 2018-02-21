جلال يستدعي 20 لاعبًا لمواجهة النصر

استقر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على قائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهته المقبلة أمام النصر، التي تقام في الثامنة مساء غد الخميس، على ملعب “بتروسبورت” ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

يدخل النصر صاحب الضيافة اللقاء وفي جعبته 14 نقطة يتذيل بها جدول الترتيب، وبات النصر أكثر الأندية المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأدنى، على الجانب الآخر يدخل الزمالك المباراة ولديه 45 نقطة يحتل بها المركز الثالث خلف الإسماعيلي وصيف جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وله مباراة مؤجلة لم يخضها بعد.

واستدعى جلال 20 لاعبًا لمواجهة النصر وهم:

أحمد الشناوي، وعمر صلاح في حراسة المرمى، إسلام جمال، ومحمد عبدالغني، ومحمود حمدي “الونش”، وحمدي النقاز، وحازم إمام في الدفاع، معروف يوسف، ومحمد أشرف “روقا”، ومحمود عبدالعزيز، وطارق حامد، ومحمد عبدالعاطي “دونجا”، أحمد داوودا، وأيمن حفني، وعماد فتحي، وأحمد مدبولي، ومحمد عنتر، وعبدالله جمعة، ويوسف إبراهيم “أوباما”، في خط الوسط، وكابونجو كاسونجو في الهجوم.

يسعى الزمالك المنتشي بانتصار كبير على بتروجيت في الجولة الـ25، إلى مواصلة مسلسل الانتصارات الذي حققه الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في آخر 4 مواجهات جاءت على حساب بتروجيت ووادي دجلة وسموحة وطنطا، ويأمل الزمالك في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي والذي سيمنحه وصافة جدول الترتيب بشكل مؤقت على حساب الدراويش، فيما يسعى النصر إلى تحقيق استفاقه تمنحه دفعة نحو تحقيق نتائج إيجابية من أجل البقاء بالدوري.