جدول مباريات اليوم في البطولات المختلفة

تقام مساء اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في البطولات المختلفة على الصعيد المحلي والقاري والعالمي، وتأتي في مقدمة تلك المواجهات الانطلاقة الأولى للثنائي المصري المقاصة والمصري البورسعيدي في الدور التمهيدي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستهل فريق مصر المقاصة وصيف بطل الدوري المصري في نسخته الأخيرة مشواره بدوري أبطال إفريقيا مع دقات السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يحل ضيفًا على فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، في المباراة التي تقام على ملعب “ليبود سيدار سانجور”، ويسعى بطل مصر بقيادة مدربه عماد سليمان إلى العودة لملعب “الفيوم” بنتيجة إيجابية تريحه في موقعة الإياب.

ومن المقاصة إلى المصري البورسعيدي الذي يستضيف في السابعة والنصف مساءً فريق جرين بافالوس بطل زامبيا، على ملعب “بورسعيد”، ضمن منافسات الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ويأمل ممثل محافظة بورسعيد بقيادة التوءم حسام وإبراهيم حسن في تأمين عبوره إلى المرحلة التالية من البطولة، من خلال تحقيق انتصار عريض يؤمن له العبور للدور الثاني قبل موقعة الإياب التي ستقام في زامبيا في الـ20من فبراير الجاري.

وما زلنا مع الأندية المصرية، ولكن ننتقل إلى البطولة المحلية، حيث تقام مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم: الأولى في الثانية والنصف مساءً، وتجمع بين الأسيوطي سبورت صاحب المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، والنصر متذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.

وتقام المواجهة الثانية في الخامسة والربع مساءً، وتجمع سموحة صاحب الضيافة، والذي يحتل المرتبة الخامسة في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، والزمالك صاحب المركز الرابع بفارق نقطة، وتقام المباراة على ملعب “برج العرب” بمدينة برج العرب.

لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسندت إدارة اللقاء إلى الحكم محمود عاشور، ويعاونه أحمد حسام وعبد الفتاح عريشة، وخليفة عبد الله حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة وعمرو عايد حكمًا خامسًا.

يسعى الفريق السكندري إلى استغلال عامل الملعب في مباراة اليوم أمام الزمالك؛ من أجل تحقيق الانتصار، وحصد النقاط الثلاث التي تؤمن له الانتقال إلى المربع الذهبي على الزمالك، الذي سيتراجع بدوره إلى المركز الخامس بدلًا من سموحة.

على الجانب الآخر يسعى الزمالك بقيادة إيهاب جلال إلى مواصلة مسلسل الانتصارات، بعدما تمكن الفريق من استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب طنطا، بتحقيق الفوز على سموحة وحصد النقاط الثلاث، التي ستجعله يقلص الفارق مع المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث إلى نقطتين.

كما تقام مساء اليوم العديد من المباريات الهامة في البطولات الأوروبية الكبرى، نرصدها لكم بالمواعيد.

الدوري الإنجليزي

2.30 توتنهام هوتسبير : أرسنال

5.00 إيفرتون : كريستال بالاس

5.00 وست هام يونايتد : واتفورد

5.00 ستوك سيتي : برايتون

5.00 سوانزي سيتي : بيرنلي

7.30 مانشستر سيتي : ليستر سيتي

الدوري الإسباني

2.00 فياريال : ديبورتيفو ألافيس

5.15 مالاجا : أتليتكو مدريد

7.30 ليجانيس : إيبار

9.45 ريال مدريد : ريال سوسييداد

الدوري الإيطالي

4.00 سبال : ميلان

7.00 كروتوني : أتلانتا

9.45 نابولي : لاتسيو

الدوري الألماني

4.30 بوروسيا دورتموند : هامبورج

4.30 أينتراخت فرانكفورت : كولن

4.30 باير ليفركوزن : هيرتا برلين

4.30 هانوفر : فرايبورج

4.30 هوفنهايم : ماينز

7.30 بايرن ميونيخ : شالكه

الدوري الفرنسي

6.00 تولوز : باريس سان جيرمان

9.00 ميتز : مونبيليه

9.00 جانجون : كان

9.00 بوردو : أميان

9.00 أنجيه : موناكو

9.00 ديجون : نيس