جدول مباريات السبت في البطولات المختلفة

تقام مساء اليوم السبت 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري المصري الممتاز لكرة موسم 2017 – 2018، ويستضيف الأهلي في الثامنة مساءً فريق الإنتاج الحربي، على ملعب “القاهرة الدولي”، ويحتل المارد الأحمر صاحب الضيافة في موقعة الليلة صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة المباراة إلى الحكم محمد فاروق، ويعاونه الثنائي هاني العراقي وسامي هلهل، وأحمد صالح حكمًا رابعًا، وكل من محمود البنا وطارق مجدي حكمًا خامسًا.

تقابل الفريقان من قبل في 10 مناسبات، حقق الأهلي الفوز في 8 مباريات مقابل تعادلين، ولم يفز الإنتاج في أي لقاء، وشهدت آخر مواجهة بينهما فوز الأهلي على الإنتاج بثنائية المغربي وليد أزارو، مقابل هدف لعمر السعيد لاعب الإنتاج السابق ووادي دجلة الحالي.

سجل صاحب الرداء الاحمر 16 هدفًا في شباك العجلات الحربية، فيما وصل الإنتاج لشباك الأهلي 6 مرات، ويعد محمد فضل هداف لقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف.

وبعيدًا عن الصراع المشتعل داخل المستطيل الأخضر بين لاعبي الفريقين هناك صراع آخر خارج الملعب بين الثنائي حسام البدري ومختار مختار ابن النادي الأهلي، حيث سبق وأن تقابلا 7 مرات، خطف خلالها مختار التعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 مرات، ولم يفز مطلقًا على البدري مع 3 أندية، هي بتروجيت والاتحاد السكندري وأخيرًا الإنتاج.

يسعى الأهلي إلى مواصلة مسلسل الانتصارات بتحقيقه الانتصار الثالث عشر على التوالي على حساب العجلات الحربية، وحصد النقاط الثلاث التي تقربه خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب الدوري، الذي بات قريبًا للغاية من البقاء في القلعة الحمراء، حيث يحتاج الأهلي إلى 3 انتصارات من أجل الاحتفاظ بالدرع داخل قلعة مختار التتش بالجزيرة.

واستدعى البدري لمواجهة الليلة، 21 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد نجيب، أيمن أشرف، صبري رحيل، محمد هاني، علي معلول، حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، إسلام محارب، باكاماني، وليد سليمان، وليد أزارو، جونيور أجاي، مروان محسن، صلاح محسن.

على الجانب الآخر يسعى مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إلى إيقاف قطار انتصارات حامل اللقب وإلحاق الهزيمة الثانية به خلال الموسم الجاري، حيث مُنِيَ الأهلي بهزيمة وحيدة أمام مصر المقاصة في الجولة الثانية من المسابقة.

واستدعى مختار مختار 18 لاعبًا لمواجهة حامل اللقب، وهم: عامر عامر، لؤي وائل، أحمد شديد قناوي، السيد الشبراوي، خالد قمر، عبد الرحمن بودي، أسامة محمد، أحمد شرويدة، محمد محسن ليلة، محمد موسى، محمد عصام، معاذ الحناوي، إيزي إيمكا، محمد خليفة، عبد العزيز موسى، إسلام رشدي، عباس أميرو، محمد عقل.

وفي مواجهة أخرى تقام في نفس الجولة يستضيف فريق الإسماعيلي صاحب المرتبة الثالثة برصيد 46 نقطة، ويتبقى لها مباراة مؤجلة، في الخامسة مساءً، فريق طنطا صاحب المركز الـ16 برصيد 23 نقطة، ويحل سموحة صاحب المركز الخامس برصيد 38 نقطة، وله مباراة أيضًا مؤجلة، في الثانية والنصف ضيفًا على فريق الرجاء صاحب المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 17 نقطة، ويلتقي في نفس الوقت الدخلية صاحب المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، مع الأسيوطي صاحب المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

كما يقام اليوم العديد من المباريات الهامة في عدد من البطولات المختلفة على الصعيد القاري والدولي:

كأس السوبر الإفريقي (نهائي)

6.30 الوداد الرياضي (المغرب) : مازيمبي (جمهورية الكونجو).

الدوري الإنجليزي

2.30 ليستر سيتي : ستوك سيتي.

5.00 ليفربول : وست هام يونايتد.

5.00 وست بروميتش ألبيون : هيديرسفيلد تاون.

5.00 بيرنلي : ساوثهامتون.

5.00 برايتون : سوانزي سيتي.

5.00 بورنموث : نيوكاسل يونايتد.

7.30 واتفورد : إيفرتون.

الدوري الإسباني

2.00 سيلتا فيجو : إيبار.

5.15 ريال مدريد : ديبورتيفو ألافيس.

7.30 ليجانيس : لاس بالماس.

9.45 برشلونة : جيرونا.

الدوري الإيطالي

7.00 بولونيا : جنوى.

9.45 إنتر ميلان : بينفينتو.

الدوري الألماني

4.30 بايرن ميونيخ : هيرتا برلين.

4.30 شتوتجارت : إينتراخت فرانكفورت.

4.30 هانوفر : بوروسيا مونشنجلادباخ.

4.30 هوفنهايم : فرايبورج.

7.30 فيردر بريمن : هامبورج.