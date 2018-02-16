تيلرسون في لبنان.. انخفاض للسقف الأمريكي و”نديّة” جديدة

في خضمّ الاحتكاكات العسكرية بين سوريا والكيان الصهيوني، وتصعيد من جانب الأخير ببناء جدار فاصل على الحدود اللبنانية جاء موازيا للتهديد بالاستيلاء على حقول الغاز الطبيعي في لبنان، جاءت الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون إلى لبنان، والأولى لوزير خارجية أمريكي منذ أكثر من 5 أعوام، لتمثّل اتّجاها للتهدئة، بقدر ما تعبّر عن حرص أمريكي على تثبيت الحد الأدنى من “المعادلة الأمريكية” في لبنان: حزب الله كيان متّهم أمريكيّا بالإرهاب لكنه جزء من العملية السياسية للبلاد، وهي صياغة تدل، في ذاتها، على تراجع أمريكي أمام الأمر الواقع الجديد في الشرق الأوسط والمنطقة العربيّة، والشرعية التي أنشأتها المقاومة بتصدّيها للموجة التكفيريّة المسلّحة، جنبا إلى جنب مع حفظها لحق لبنان في الدفاع عن نفسه أمام الكيان الصهيوني، وإعلائها للنديّة العسكرية في مواجهته.

من ناحيته تلقّى الرئيس اللبناني ميشيل عون الغرض من تلك الزيارة وتوقيتها، وسياقها إذ شملت مصر والأردن، فقال إن لبنان سيحافظ على التهدئة على الحدود، مع تأكيده على صلابة الموقف اللبناني الموحّد تجاه التهديدات الصهيونية بخصوص حقول الغاز الطبيعي، وفي مواجهة الجدار الفاصل الجديد الذي يقيمه جيش الاحتلال خوفا من فاعلية المقاومة، التي تحافظ، حتى الآن، على خطاب “دفاعي” بهذا الخصوص، أي أن وعدها باقتحام شمال فلسطين المحتلّة، بريّا، مشروط بمبادرة الاحتلال للاعتداء على لبنان، مما يُعَد خطاب “ردع” طبيعي وله منطق سيادي لبناني، لطالما دعا الحزب الدولة والجيش في لبنان إلى العمل به واعتماده لمواجهة الخطر الصهيوني المتجدد.

اللافت في الزيارة أنه لم يعد ممكنا، على الأرض، أن يأتي مسؤول السياسة الخارجية الأمريكية إلى لبنان ليفرض شروطا، أو يدعو إلى إقامة وتفعيل معايير أمريكية خاصة للتعامل مع أوضاع واقعيّة أو قوى سياسية، كما فعلت من قبل كوندليزا رايس وقبلها كولن باول وبعدها هيلاري كلينتون؛ فالإجماع الوطني اللبناني الجديد قد لا يذهب إلى المدى الأبعد والسقف الأعلى مع حزب الله في كامل موقعه السياسي في المنطقة، لكنه كذلك لم يعد يقبل بتهميش القرار الوطني اللبناني في سبيل تحقيق المصالح الأمريكية، وهو على وعي، يعبّر عنه رؤوس الطوائف على اختلافها واتفاقها مع حزب الله ومعسّكره، بأن إضعاف لبنان أمام الأطماع والبلطجة الصهيونية لن يكون في صالح أيا من الطوائف، بعد التصرّف السعودي المخجل سياسيّا باحتجاز رئيس وزراء البلاد سعد الحريري وإجباره على الاستقالة ومهاجمة إيران دون مناسبة، وفي ظل التحالف السعودي الصهيوني الصاعد تدريجيا نحو العلن بعد عقود من السريّة.

من هنا برزت المصلحة المشتركة المنطقية للبنان، كوطن، مع محور المقاومة، والمستندة على عدة ركائز: الحفاظ على علاقة إيجابيّة وعمليّة بسوريا صونا للأمن القومي اللبناني، والاستناد على المقاومة كقوّة في مواجهة المد التكفيري المسلّح والكيان الصهيوني (بأطماعه الاقتصادية على حساب لبنان كله)، وإجهاض الفكرة المستقبليّة السعودية بخصوص الفلسطينيين ومخيّماتهم في البلاد، سواء بتوطينهم في إطار المشروع السعودي للـ”سلام” أو تفجير صراعات النفوذ داخل المخيّمات من خلال المال الإماراتي والضغط السعودي على سلطة فتح.

أحد السمات الجديدة للسياسة اللبنانيّة هي خفوت (وليس اختفاء) واقع ونغمة الاستقواء بالغرب (بأمريكا وفرنسا تحديدا) لدى الصراع السياسي الداخلي؛ فلم تعد القوى السياسية اللبنانية المعارِضة للمقاومة ومعسكرها قابلة للسياسات الأمريكية والسعودية كما هي، بعد المغامرة الغربية التركية السعودية بدعم وتنشيط داعش في سوريا والمنطقة، وانعكاساتها على لبنان وأمنه، وقبول تلك السياسات، ضمنيا وعمليا، بذبح المنتمين للطوائف غير السنيّة في العراق وسوريا، بل للسنّة أنفسهم، في مشروع كامل تُظهر الأدلّة والبراهين تباعا على أنه كان للبنان موقع فيه، وفي ظل وضوح أمريكي تجلّى في صيف عام 2017، وكان دليلا إضافيا مماثلا في حد ذاته، عندما ضغطت الولايات المتحدة على الرئاسة والجيش في لبنان لمنع مشاركة الجيش وحزب الله في القضاء على السيطرة التكفيرية، واستخدام ملف تسليح الجيش لتفعيل هذا الضغط، وهو ملف لطالما كان منتقصا للكرامة الوطنية اللبنانية وللجيش.

ما سبق لا ينفي، بحال، التوتر المعتاد والتناقض السياسي الذي يطفو على السطح باقتراب كل انتخابات برلمانية في لبنان، وهو القائم حاليا، لكنه يشير إلى أن “الوساطة” التي يريد تيلرسون إقامتها بين لبنان والكيان الصهيوني حول حقول الغاز ستكفل للبنان موقعا أقوى، وقد بات رقما كاملا ذا استقلالية في معادلة المنطقة ككل، فحالة التوحد الوطني، التي كفلها الخطر التكفيري المسلح ثم التدخل السعودي ثم التهديدات الصهيونية، تدعم موقف المقاومة بشكل غير مباشر، وقد حظت الأخيرة بشرعية وطنية رسخها الوقوف إلى جانب الحريري ودعمه لدى احتجازه لدى آل سعود، وهذا، إلى جانب الموقف العملي للمقاومة وما تقيمه من توازنات في الداخل والخارج وفصل نسبي بين الملفات الساخنة، يدعم حقيقة أن لبنان ليس ولن يكون “تابعا لإيران”، كما يروج الخطاب الأمريكي والصهيوني والسعودي، وقد تجاوز الفرقاء اللبنانيون نقطة حضور النفوذ الإيراني في البلاد نحو مسألة جديدة، وهي توفيق ذلك مع المصالح العامة للوطن اللبناني وشعبه في مواجهة أعداء مباشرين ورئيسيين.