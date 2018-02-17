توقفت رواتبهم.. بيطريون: المهنة طبيب والراتب 65 جنيهًا

موجة من الغضب بين الأطباء البيطريين العاملين بالعقود المؤقتة في عدة محافظات، وسط تهديدات بالإضراب عن العمل، جراء عدم صرف رواتبهم منذ عدة أشهر، وتكرار واقعة تأخر الرواتب دون معرفة السبب، رغم أن مخصصاتهم المالية تخرج من ضمن الصناديق الخاصة، حيث يطالب الأطباء بالتثبيت وزيادة الرواتب الشهرية.

وأوضح عدد من الأطباء بمحافظة كفر الشيخ أنهم متعاقدون على صندوق المحافظة برواتب تبدأ من 65 إلى مائة جنيه، لم يتقاضوا رواتبهم منذ قرابة عام، دون إبداء أية أسباب من مديرية الزراعة أو المحافظة، وأنهم عازمون على تنظيم وقفة احتجاجية، يعقبها إضراب جزئي عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.

أما أطباء محافظة الشرقية فاتهموا مديرية الطب البيطري بالاستيلاء على الملاليم المستحقة لهم –على حد وصفهم- وبناء عليه أجرت الحكومة ممثلة في الرقابة الإدارية ووزارة الزراعة تحقيقات حول تأخر صرف رواتب البيطريين، العاملين في إدارة المجازر بالمحافظة.

وفي محافظة الدقهلية يواجه أطباء مديرية الطب البيطري، المثبتون علي حساب صناديق المذبوحات، مشكلة في عدم انتظام صرف رواتبهم، بحجة عدم وجود اعتمادات مالية في صندوق المجازر التابع للمديرية، وقد توقفت رواتبهم منذ منتصف 2017؛ لوجود مشاكل داخل صندوق المذبوحات الخاص بالعمال، وتقدم المتضررون في أكتوبر 2017 بطلبات استغاثة إلى المحافظ، ومدير مديرية الطب البيطري.

من جهته قال نقيب الأطباء البيطريين، دكتور خالد العامري، إن رواتب العاملين بالعقود بمديريتي الطب البيطري داخل محافظتي كفر الشيخ والشرقية متوقفة منذ 9 أشهر، مضيفًا أن أطباء العقود كانوا يحصلون على راتب يبدأ من 65 إلى مائة جنيه، ولم يحصوا على رواتبهم منذ 9 أشهر، وأوضح أن المتضررين تم التعاقد معهم على 4 مراحل، وأن المجموعة الرابعة منهم في محافظة الشرقية لم يتم تثبيتها حتى الآن، رغم أن عقودهم في الأساس على صناديق الحكومة، مطالبًا بالتدخل لإنهاء الأزمة.

وصرح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية دكتور أشرف توفيق، الثلاثاء الماضي، أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ مليوني جنيه، لحل أزمة الرواتب المتوقفة للعاملين بالعقود المؤقتة بالمديرية، وأن الدعم المالي للوزارة سيصل في أقرب وقت ممكن لإنهاء الأزمة.

وأضاف أن البعض يتقاضى 100 جنيه، والبعض الآخر 600 جنيه، راتبًا شهريًّا، وأن هناك أزمة منذ عهد محافظ الشرقية الأسبق عزازي علي، الذي اعتمد تعيين العديد من أبناء المحافظة بالعقود المؤقتة، إبان أحداث يناير 2011؛ ما شكل أعباءً كبيرة على الدولة.

وفي هذا السياق قال ماهر عثمان، طبيب بيطري بمديرية الطب البيطري بالمنيا، لـ”البديل” إنه لم تعد هناك فرص في التعيينات الحكومية للأطباء البيطريين، ولم يعد أيضًا بمقدور الطبيب البيطري فتح عيادة خاصة، لما يلاقيه من معاناة من قبل لجان الإدارة العامة للإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تصر على تحرير المخالفات بحجة وجود أدوية داخل العيادات، رغم ضرورة استخدام عينات من الأدوية بهدف العلاج، وأوضح أنه تم تحرير 320 محضرًا داخل محافظة المنيا وحدها.