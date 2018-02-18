تعرف على هداف الدوري المصري وموقعه من الدوريات العربية

يعد الدوري المصري واحدًا من أقوى الدوريات العربية، على الرغم من افتقاده للكثير من العناصر التي تتواجد بشكل جيد في الكثير من الدوريات العربية الأخرى، مثل تعدد الملاعب الجيدة التي تنافس أفضل الملاعب في القارة العجوز، إلى جانب المال الذي يوفر للأندية احتياجاتها من اللاعبين والمدربين الكبار.

وتأتي البطولة المصرية كثاني أقوى الدوريات في القارة السمراء خلف الدوري التونسي، الذي يعد الدوري رقم واحد على صعيد القارة السمراء، وفقًا للتصنيف الأخير للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، ويمتلك الدوري المصري العديد من المواهب، وبات محط أنظار العالم، بعدما صدر لأوروبا خلال الآونة الأخيرة العديد من النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ووصيف هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.

وخلال الموسم الجاري ظهر المغربي وليد أزارو، القادم للأهلي مطلع الموسم الجاري، بشكل جيد وقدم أداء كبير مع الفريق الأهلاوي، تصدر من خلاله جدول هدافي مسابقة الدوري المحلي حتى الأن بعد مرور 24 جولة برصيد 14هدفا، كما يتصدر مهاجم الشياطين الحمر صدارة هدافي المسابقات العربية في القارة السمراء مناصفة مع محمد مخليك، مهاجم فريق لكصر الموريتاني.

وبات النجم المغربي محط أنظار العديد من الدوريات العربية والأوروبية، وامتلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعض العروض للرحيل عن ملعب “مختار التتش”، ولكن تمسك حسام البدري، المدير الفني، باللاعب حال دون انتقاله إلى أي وجهة أخرى.

على جانب آخر يتصدر المغربي يوسف العربي، مهاجم فريق الدحيل الناشط في الدوري القطري، صدارة هدافي البطولات العربية بشكل عام، حيث سجل الدولي المغربي بعد مرور 17 جولة من دوري نجوم قطر، الذي يضم 12 فريقًا، 21 هدفًا، يليه التونسي يوسف المساكني، الذي يتواجد معه في نفس الفريق برصيد 18 هدفًا، ثم البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب الوصل الإماراتي، الذي أحرز 17 هدفًا، ليأتي أزارو في الترتيب الرابع برصيد 14 هدفًا.

ويتساوى مع مهاجم الأهلي 3 لاعبين من 3 بطولات مختلفة، ولكل منهم 14 هدفًا، وهم: محمد مخليك لاعب لكصر الموريتاني، خلدون الحلمان لاعب أهلي الخليل الفلسطيني، سبيستيان تيجالي لاعب الوحدة الإماراتي.

هدافو الدوريات العربية في إفريقيا

وليد أزارو (الأهلي) الدوري المصري 14 هدفًا.

محمد مخليك (لكصر) موريتانيا 14 هدفًا.

محمد الأمين عبيد (الرياضي القسنطيني) الجزائر 13هدفًا.

محسن ياجور (الرجاء الرياضي) المغرب 11 هدفًا.

عامر محمد مفتاح (التحدي) ليبيا 10 أهداف.

علاء الدين المرزوقي (الصفاقسي) تونس 9 أهداف.

هدافو الدوريات العربية في قارة آسيا

يوسف العربي (الدحيل) الدوري القطري 21 هدفًا.

يوسف المساكني (الدحيل) قطر 18 هدفًا.

فابيو دي ليما (الوصل) الإمارات 17 هدفًا.

خلدون الحلمان (أهلي الخليل) فلسطين 14 هدفًا.

سبيستيان تيجالي (الوحدة) الإمارات 14 هدفًا.

عبد الرزاق حمدالله (الريان) قطر 13 هدفًا.

أوتشي أوجبا (النجمة) لبنان 13 هدفًا.

كايو كانيدو كريا (الوصل) الإمارات 12 هدفًا.

الحاجي تول (الأنصار) لبنان 12 هدفًا.

روني فرنانديز (الفيحاء) السعودية 11 هدفًا.

رودريجو ناباتا (الريان) قطر 11 هدفًا.

حسن خالد الهيدوس (السد) قطر 11 هدفًا.

فاجنر رينيار ريبيرو (السيلية) قطر 11 هدفًا.

محمد الغساني (صحم) عمان 10 أهداف.

أبو بكر كونيه (الكهرباء) العراق 10 أهداف.

لوكاس سيمون (الفيصلي) الأردن 10 أهداف.

محمود وادي (الأهلي) الأردن 10 أهداف.

أسامة أومري (الوحدة) سوريا 9 أهداف.

فيصل سعد عجب (التضامن) الكويت 7 أهداف.