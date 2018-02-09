تدمير بيئي وأمراض مزمنة.. هكذا ودعت داعش العراق

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا ميدانيا من العراق يسلط الضوء على حجم التخريب البيئي والدمار الإنساني الذي تركته داعش للعراق قبل طردها على يد قوات الجيش العراقي. وأشار التقرير إلى أن عناصر داعش حطموا أصولا وطنية ذات قيمة كبيرة وقاموا بتفجير 25 بئرا للنفط في محاولة يائسة وفاشلة في نهاية المطاف للدفاع عن الأراضي التي يسيطرون عليها ضد القوات العراقية في عام 2016.

نتيجة لذلك، غمرت سحابة سامة سميكة من الدخان قرية القيارة العراقية والقرى المحيطة بها على مدى تسعة أشهر، ألقت بظلالها المميتة على الإنسان والحيوان والنبات. وأشار تقرير “واشنطن بوست” إلى أن الطفل أحمد جاسم البالغ من العمر 15 عاما، على الرغم من وجهه الوسيم لكنه هزيل، فأبسط الأنشطة تنهكه لأن قلبه مريض بشكل دائم نتيجة استنشاقه الدخان الذي غطى هذه المدينة بعد إشعال مقاتلي داعش آبار النفط القريبة.

ويقول الأطباء والخبراء إن تأثير داعش على البيئة العراقية قد يكون غير مسبوق، مع إرث سام يشمل وفيات واسعة النطاق للماشية وحقول لم تعد تنتج محاصيل صالحة للأكل ومضاعفات رئوية مزمنة لدى الأطفال وكبار السن.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نقلا عن وزارة النفط العراقية أن ما يصل إلى مليوني برميل من النفط إما حُرق أو تسرب في الفترة بين يونيو 2016 ومارس 2017. ويخشى الخبراء البيئيون أن يكون جزء كبير من هذا النفط قد تسرب إلى المياه الجوفية ونهر دجلة القريب – الذي يعد شريان الحياة لملايين العراقيين الذين يمتدون إلى أكثر من ألف ميل إلى بغداد وخارجها.

كما ذكرت الأمم المتحدة أن مسلحي داعش، في محاولة لعرقلة تقدم القوات العراقية، أطلقوا النيران على مصنع للكبريت شمال مدينة القيارة، مما أدى إلى تسرب 35 ألف طن من المواد اللاصقة في الهواء. وأفاد خبراء حقوق الإنسان والبيئة أن هذا المصنع كان يحتوى على أحد أكبر مخزونات الكبريت في العالم. ولا يزال غير معروف المدى الكامل للتأثير.

ونقل تقرير الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين في المجال البيئي قولهم إن ما حدث في العراق يذكرنا بالأضرار البيئية التي لحقت بالكويت بسبب قوات الرئيس العراقي صدام حسين عندما أشعلوا النيران في حقول النفط في البلاد عام 1991. لكن خلافا لما حدث في الكويت، فقد استقرت السموم المنبعثة حول مدينة القيارة على المناطق المأهولة بالسكان وحقول المزارعين، وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم.

كانت حرائق البترول في القيارة حالة صارخة بشكل خاص، لكن دمار داعش لم يقتصر عليها فقط، حيث نفذ مقاتلو التنظيم مجموعة متنوعة من التدمير والتخريب البيئي الذي يمس منطقة شاسعة تمتد شمالا إلى جبال حمرين في العراق والغرب إلى المزارع والحقول النفطية التي تربط نهر الفرات بالقرب من مدينة دير الزور السورية.

العدمية الخالصة

ونقلت “واشنطن بوست” عن رمضان محجوب، رئيس مستشفى القيارة، قوله “لقد مررنا بكارثة”، مشيرا إلى الشهور التي غطى فيها الدخان المنطقة.

وقال علي فراج، طبيب باطني، إن “الأطفال والمسنون هرعوا إلى المستشفى مع مشاكل في التنفس، ووصلت الأعداد إلى 600 حالة في ثلاث ساعات”، مضيفا أنه “بعد إحراق مصنع الكبريت، أصبحت الحالات أكثر شدة شملت الطفح الجلدي والتهاب الشعب الهوائية الحاد ووفيات الاختناق”.

إن حرق مصنع الكبريت كان حالة حقيقية لاستخدام التدمير البيئي كسلاح حرب.. لقد وصل مستوى تجاهل داعش إلى العدمية الخالصة”، يقول ويم تشفينبرج، الباحث الهولندي الذي شارك في تأليف كتاب “العيش تحت سماء سوداء” عن الدمار البيئي في العراق.

تركة سامة

في قرية إجهالا، على بعد ساعة بالسيارة من وسط القيارة، وصف مراسلو واشنطن بوست معاناة إضافية، حيث يكافح المزارعون لزراعة محاصيلهم التقليدية من البامية والطماطم والخيار والبطيخ، بالإضافة إلى قطعان الأغنام التي كانت أعدادها تتجاوز ال 50 تقتصر الآن على حوالي اثني عشر.فالأغنام الميتة والأبقار تتناثر حول الحقول والطرق.

قال إبراهيم العجيدي، مزارع يبلغ من العمر 52 عاما، “الدخان دمرنا والمحاصيل الضئيلة التي تنمو لا طائل منها. لا احد يريد فواكه وخضروات مسممة”، مضيفا أن “مدن أخرى دمرت هيكليا عندما تم تحريرها.. لكن لا أحد يمر بما نمر به، لقد دمرت داعش أرضنا وهواءنا ومياهنا”.

بالنسبة إلى العجيدي، تتفاقم تداعيات فقدان الدخل بسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها هو وأسرته، الذين يعانون جميعا من أمراض الجهاز التنفسي المختلفة”.

ويعتمد العجيدي وآخرون في قريته على ممرض يبلغ من العمر 40 عاما يدعى أمين يوسف يعالج الناس مجانا في عيادة متواضعة من غرفة واحدة.

وقال يوسف “لا يمكنني سوى تقديم خدمة بسيطة”، مشيرا إلى أن العديد من الناس الذين يخدمهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج الذي يحتاجونه.ووجه

وأضاف: ” داعش هي السبب في الحالة التي وصلت إليها القرية. ادعوا إنهم مسلمون، وها هم تركوا وراءهم رمزا لنسخة إسلامهم: بيئة سامة سيعاني منها أجيال مقبلة”.

مستقبل غير معروف

يقول خبراء محليون ودوليون إن هناك حاجة ماسة إلى دراسة مستدامة للمنطقة الملوثة لمعرفة التأثيرات الصحية المستقبلية والتحضير لعلاجها واحتواء أي انتشار للسموم. وذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها العام الماضي أن الجهود الجارية لمعالجة الآثار البيئية لحرائق البترول الكويتية عام 1991 من المتوقع استمرارها حتى عام 2020.

وتعليقا على ذلك، قال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية لواشنطن بوست أن الحكومة تدرك هذا الأمر وتبذل جهدها إلا أنها مثقلة بضخامة تركة دمار داعش حيث تأخذ عمليات إزالة الألغام الأرضية وكشف المقابر الجماعية وإعادة توطين المشردين الاهتمام العاجل.

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