تحذيرات من تناول أكياس الشاي.. وخبراء يطالبون«الصحة» بالتدخل

أمراض الأورام , أمراض الكبد, إلى جانب أمراض العظام.. تحذيرات عديدة شهدتها الساحة الطبية في الآونة الأخيرة بشأن تناول الشاي المعبأ في أكياس , فقد حذر عدد من الأطباء من أن تناول أكياس الشاي يسبب العديد من أمراض الجهاز الهضمي والكلى, إلى جانب أنه السبب الرئيسي في أمراض الأورام؛ وذلك لاحتوائها، بحسب العديد من الدراسات الأجنبية، على مادة إيبكلوروهيدرين المستخدمة كمبيد للآفات فقد ذكر المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية أنها مادة تسبب الإصابة بأمراض السرطان، وذلك من خلال بعض التجارب التي تم إجراؤها على الحيوانات، ولكن تم التصريح فيما بعد باستخدامها بنسب ضئيلة من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية, كما صرح الخبراء أن أكياس الشاي مصنعة من مواد بلاستيكية، تنبعث منها مواد سامة وغير صالحة للاستخدام باستمرار، طبقًا للتقارير الصادرة عن مراكز عالمية.

وعلق الدكتور محمد عز العرب، رئيس قسم الأورام بمعهد الكبد، قائلاً: بالفعل هناك تحذيرات عديدة من تناول أكياس الشاي، وأنها تحتوي على مواد ضارة، تسبب العديد من الأمراض، وعلى رأسها أمراض الأورام، ولكن حتى الآن لم يثبت الكلام بنسبة 100% , فهناك تقارير صادرة عن العديد من الجهات العالمية؛ مما يجعل المنظمات الحقوقية بمصر المهتمة بالشأن الصحي تنقل تلك التحذيرات؛ حتى يأخذ متناولو تلك الأكياس حذرهم, خاصة أن العديد من التقارير تحدثت عن الأمر، وأوضحت أنه يتسبب في الكثير من الأمراض.

ويرى فادي عبد الله، إخصائي تغذية، أن تناول أكياس الشاي سبب رئيسي في العديد من الأمراض؛ لأنها تمر بالكثير من المراحل، أخطرها مرحلة التبييض، التي يستخدم فيها مادة الديوكسين، وهي تتفاعل مع جسم الإنسان، ويتم امتصاصها؛ لتتفاعل مع الأنسجة الدهنية، وتسبب أمراض الأورام , مضيفًا أن بعض المصانع أصبحت تستخدم ثاني أوكسيد الكلورين كمادة أكثر أمانًا من الأولى, مطالبًا الشركات المصنعة بكتابة المكونات على عبوات التعبئة؛ حتى يستطيع المستخدم معرفة المواد المكونة لتلك العبوات.

محذرًا من كارثة عبوات الشاي التي يتناولها البعض بهدف فقدان الوزن، والتي يروج لها عبر القنوات الفضائية أو صفحات الإنترنت، وتكون مجهولة الهوية والمصدر والتركيب، فلا أحد حتى الآن يعلم مصدر تلك العبوات، مضيفًا أن هذا الأمر بحاجة إلى تدخل من وزارة الصحة لمراقبة تلك الشركات المجهولة، والتي تروج لمنتجاتها عبر طرق غير مشروعة, واختتم حديثه أن الأضمن أن يبتعد المستخدمون عن أكياس الشاي؛ حتى تثبت صحة تلك التقارير العالمية من عدمها، وعلى وزارة الصحة بمصر تأكيد أو نفي هذا الأمر، وإجراء تحاليل لعينات من الشاي المعبأ في أكياس.