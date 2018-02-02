بعد مصر والإمارات.. الأردن تقطع علاقاتها مع كوريا الشمالية

أعلنت الأردن أمس الخميس أن العاهل عبد الله الثاني صدَّق على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، وإنهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا المقيم في العاصمة الصينية بكين، وسفير كوريا الشمالية لدى الأردن المقيم في العاصمة السورية دمشق. لتكون الأردن ثالث الدول العربية بعد مصر والإمارات التي قطعت العلاقات مع بيونج يانج في وقت سابق.

التصديق الملكي على القرار جاء استجابة للدعوة الأمريكية، التي وجهتها لكل دول العالم وحلفائها بقطع العلاقات مع بيونج يانج، بعد إجراء الأخيرة تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات؛ لفرض مزيد من الضغوط الدولية عليها، واستنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية قبل طرح الخيارات العسكرية.

وصرح مصدر أردني أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، والتي هي ليست علاقات قوية بالأساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الأردن في هذا الشأن، ولم يذكر القرار أسباب قطع العلاقات.

على خطى الحلفاء

يرى مراقبون أن الخطوة التي أقدمت عليها الأردن ما هي إلا تغريد داخل سرب التبعية الأمريكية، التي تتمسك بها بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما تلك التي سارعت بالتوجه نحو قطع العلاقات مع كوريا الشمالية؛ إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية ورغباتها الهادفة لمحاصرة نظام كيم أون.

ويؤكد المراقبون أن توجه مصر من قبل والإمارات نحو قطع العلاقات مع بيونج يانج منح الأردن شجاعة أكبر في الإقدام على اتخاذ الخطوة ذاتها، لا سيما وأن هذه الدول الثلاث تعتبر الأبرز في محور المهادنة والتبعية لأمريكا، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام بعض الدول العربية الأخرى التي تسير في ركب الرغبات الأمريكية.

الدعوة الأمريكية للمقاطعة

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت، بعد إجراء كوريا الشمالية عدة تجارب صاروخية قبل أكثر من شهرين، كل دول العالم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، وسحب سفرائها منها، ووضعها في عزلة سياسية واقتصادية، وممارسة الضغوط الدبلوماسية عليها؛ لثنيها عن برنامجها النووي.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، بالمقاطعة خلال مؤتمر صحفي بواشنطن في نوفمبر الماضي، قائلة إن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الضغوط الدولية على كوريا الشمالية؛ لإنهاء برنامج أسلحتها النووية.

الرفض الروسي للمقاطعة

رفضت روسيا دعوة الولايات المتحدة لدول العالم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، واتهمت واشنطن بمحاولة استفزاز بيونج يانج، برفضها العودة للمفاوضات السياسية وتوعدها بتدميرها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: “أكدنا مرارًا أنه تم استنفاد ضغوط العقوبات، وأن كل هذه القرارات التي فرضت عقوبات تنص على استئناف عملية سياسية، والعودة إلى المفاوضات”، مضيفًا أن تجاهل الأمريكيين الرجوع إلى المفاوضات خطأ فادح، وإذا كان الأمريكيون يريدون ذريعة لتدمير كوريا الشمالية، فليقولوا ذلك مباشرة، ولتؤكد القيادة العليا الأمريكية علي ذلك.

وعلى عكس الولايات المتحدة تمامًا تدعو روسيا والصين إلى الحوار مع كوريا الشمالية، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ليس هناك أسهل من قطع كل العلاقات مع كوريا الشمالية، لكن القضية الفعلية هي كيفية التوصل إلى تسوية للأزمة في شبه الجزيرة الكورية.