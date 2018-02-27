برشلونة يزاحم الريال على جوهرة الديوك

أشعل فريق برشلونة الإسباني الصراع على صفقة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما أبدى النادي رغبته في التعاقد مع اللاعب صاحب الأصول الغينية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

دخول الفريق الكتالوني في الصفقة جاء تأكيدًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإنجليزية عن تدهور العلاقة بين اللاعب والبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، حيث أكدت عدة تقارير أن علاقة الدولي الفرنسي وصل إلى طريق مسدود مع مدربه؛ مما دفعه للتفكير في الرحيل عن قلعة “أولد ترافورد” مع نهاية الموسم الجاري.

وعلى الرغم من اشتعال خط المنتصف في البارسا بعدد كبير من النجوم، إلا أن إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، لا يمانع في جلب المزيد من النجوم إلى ملعب “كامب نو”؛ من أجل توافر أكثر من عنصر في جميع المراكز؛ للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصادرة في وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء، فإن مسئولي الفريق الكتالوني يرغبون بشدة في جلب صاحب الـ24 عامًا إلى ملعب كامب نو، ولكن بشرط ألا يكلف التعاقد معه أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني.

إعلان متصدر الدوري الإسباني عن رغبته في ضم لاعب مانشستر يونايتد سيرفع من قيمة اللاعب كثيرًا، قبل فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أعلن في وقت سابق غريمه التقليدي ريال مدريد هو الآخر عن رغبته في التعاقد مع اللاعب.

ويسعى النادي الملكي إلى تدعيم صفوفه بشدة بصفقات من العيار الثقيل، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري؛ مما يؤكد أن الفريق في حاجة إلى نجوم كبار قادرين على دفع الفريق إلى الأمام في أوقات الشدة، الأمر الذي افتقده الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، في كتيبة اللاعبين المتواجدة حاليًّا في الريال.

صراع القلعتين الكبيرتين في إسبانيا سيجعل مطالب إدارة مانشستر يونايتد تتضاعف، حيث سترغب في تحقيق أكبر استفادة مالية؛ جراء إعادة بيعه، وتعويض المبلغ الضخم الذي أنفقته في التعاقد مع اللاعب، الذي رحل عن أولد ترافورد في وقت سابق بالمجان.

الجدير بالذكر أن بول بوجبا رحل عن صفوف مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، بعدما قرر نادي مانشستر يونايتد الاستغناء عن خدماته؛ ليذهب اللاعب إلى يوفنتوس الإيطالي، ويتألق، ويعود مانشستر يونايتد، ويضم اللاعب، الذي استغنى عنه في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون إسترليني.