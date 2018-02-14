بالفيديو.. مباريات اليوم ونتائج أمس بدوري أبطال أوروبا

تستأنف مساء اليوم الأربعاء، منافسات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مع دقات العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، صوب العاصمة الإسبانية مدريد، وبالتحديد نحو ملعب “سانتياجو برنابيو” لمتابعة القمة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني صاحب الملعب والجمهور، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

تأهل فريق ريال مدريد إلى هذه المرحلة بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي ضمت أندية توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأبويل نيقوسيا القبرصي، وأنهى الملكي منافساته في مرحلة المجموعات في مركز الوصافة برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير الذي تصدر هذه المجموعة.

على الجانب الآخر تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ16، بعدما تصدر المجموعة الثانية التي ضمت أندية بايرن ميونيخ الألماني، وسسكا موسكو الروسي، وبنفيكا البرتغالي، وتصدر النادي الباريسي الترتيب برصيد 15 نقطة بالتساوي مع العملاق البافاري بايرن ميونيخ ولكن فارق الأهداف منح بطل فرنسا الأفضلية في تصدر المجموعة.

سجل ريال مدريد خلال مشواره بدور المجموعات 17 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف وتلقى هزيمة وحيدة، في المقابل يمتلك سان جيرمان سجل أفضل بكثير خلال مرحلة المجموعات حيث سجل 25 هدفا، واستقبلت شباكه 4 أهداف ليصبح صاحب أقوى خط هجوم خلال دور المجموعات، وثالث أقوى دفاع بعد برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

مواجهة الليلة ستكون صعبة على الفريقين، ريال مدريد يسعى إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، على الجانب الآخر يسعى باريس سان جيرمان إلى الذهاب بعيدًا في النسخة الجارية وتحقيق اللقب بعدما قام بتدعيم صفوفه بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة.

ويدرك كلا الفريقين أن منافسه في هذه المواجهة يمثل عقبة كبيرة في طريق تحقيق اللقب، ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، يحلم بالحفاظ على اللقب ولكن نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة جعلت هناك تخوفا كبيرا لدى مشجعيه على قدرة الفريق على تخطى النادي الباريسي.

وتقام في نفس التوقيت مباراة أخرى في إطار نفس المنافسات تجمع بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي على ملعب الأخير، وتحظى هذه المباراة بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير المصرية نظرًا لتواجد الجناح الدولي المصري محمد صلاح، ضمن صفوف ليفربول.

تواجد بورتو صاحب الضيافة في موقعة الليلة، ضمن المجموعة السابعة بجوار بشكتاش التركي، ولايبزيج الألماني، وموناكو الفرنسي، وأنهى بطل البرتغال مشواره في هذه المجموعة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف بشكتاش الذي تصدر المشهد برصيد 14 نقطة.

وتواجد ليفربول ضمن المجموعة الخامسة التي ضمت أندية إشبيلية الإسباني، وسبارتاك موسكو الروسي، وماريبور بطل سولوفينيا، وتأهل الريدز إلى دور الـ16 بتصدره لمجموعته برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن إشبيلية الذي أنهى مشواره في المركز الثاني.

سجل بورتو خلال مشواره في دور المجموعات 15 هدفا، واستقبلت شباكه 10 أهداف، على الجانب الآخر سجل ليفربول 23 هدفا ليصبح العملاق الإنجليزي صاحب ثاني أقوى خط هجوم في البطولة خلف باريس سان جيرمان، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

مباراة الليلة، يصعب التكهن بنتيجتها في ظل تقارب المستويات بين الثنائي المتبارز في موقعة “الدراجاو” ويسعى كلاهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى ملعب “أنفليد” لخوض موقعة الإياب التي ستحدد بشكل كبير هوية المتأهل.

وأقيمت مواجهتان أمس الثلاثاء، ويبدو أن هناك فريقين حسما بشكل كبير تأهلهما إلى المرحلة التالية في البطولة، حيث اكتسح مانشستر سيتي، الإنجليزي مضيفه بازل السويسري، بنتيجة 4 – صفر، وبات على بطل سويسرا الفوز إيابًا على السيتيزين بخمسة أهداف نظيفة وهو ما يعد صعب للغاية إن لم يكن مستحيل في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين.

كما وضع توتنهام هوتسبير الإنجليزي قدمًا في دور الثمانية بتحقيقه نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي أقيمت في مدينة تورينو الإيطالية التي يتواجد بها ملعب “يوفنتوس أرينا” معقل السيدة العجوز، وتمكن السيبرز من قلب تأخره بهدفين دون مقابل أمام اليوفي إلى تعادل بهدفين لمثلهما وكان قاب قوسين من تحقيق الانتصار.

ملخص وأهداف المباراة