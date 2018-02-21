بالفيديو.. مباريات اليوم ونتائج أمس بدوري أبطال أوروبا

تستأنف، مساء اليوم الأربعاء، منافسات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويحتضن ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في العاشرة إلا ربع مساء الليلة بتوقيت القاهرة، قمة خارج التوقعات بين إشبيلية الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

تأهل فريق إشبيلية صاحب الضيافة إلى هذه المرحلة من المنافسات بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة الخامسة التي ضمت أندية ليفربول الإنجليزي وسبارتاك موسكو الروسي وماريبور بطل سلوفينيا، وتمكن الفريق الأندلسي من حصد 9 نقاط خلال مشواره بدور المجموعات احتل بها وصافة جدول الترتيب خلف ليفربول الإنجليزي الذي تصدر هذه المجموعة برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر تواجد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن المجموعة الأولى بجوار أندية بازل السويسري وسسكا موسكو الروسي وبنفيكا البرتغالي، وتمكن الشياطين الحمر من تصدر المجموعة برصيد 15 نقطة حيث حقق الفريق الإنجليزي الفوز في 5 مباريات وخسر لقاء وحيدا.

مواجهة الليلة، يصعب التكهن بنتيجتها نظرًا للتقارب الكبير بين الفريقين على صعيد المستوى وإن كانت نتائج اليونايتد على الصعيدين المحلي والقاري تعد أفضل من بطل إسبانيا، وسيسعى كلاهما إلى حسم بطاقة العبور إلى دور الثمانية من موقعة الذهاب، حيث ستكون مواجهة الإياب على ملعب “أولد ترافورد” صعبة للغاية على الفريقين.

وفي مباراة أخرى تقام في نفس التوقيت ونفس الجولة يستضيف فريق شاختار دونيتسك الأوكراني نظيره روما الإيطالي، شاختار تأهل إلى هذه المرحلة بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة السادسة التي ضمت أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي وفينورد روتردام الهولندي، وحصد بطل أوكرانيا خلال مرحلة المجموعات 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين.

على الجانب الآخر، تأهل روما الإيطالي إلى هذه المرحلة بعدما تصدر المجموعة الثالثة التي ضمت أندية تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وكارباكا اجدام بطل أذربيجان، وحصد فريق العاصمة الإيطالية روما 11 نقطة متفوقًا على البلوز تشيلسي بفارق المواجهات المباشرة، وحقق الفريق خلال مشواره بدور المجموعات الفوز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين وخسر مواجهة واحدة.

لا يختلف الأمر كثيرًا في هذه المواجهة عن المباراة الأخرى التي تجمع بين اليونايتد وإشبيلية، حيث يصعب التكهن بهوية المتأهل في هذه المواجهة إلى ربع نهائي البطولة القارية الأقوى على صعيد الأندية الأوروبية والتي يتأهل حامل لقبها إلى كأس العالم للأندية.

وأقيمت مواجهتان، أمس الثلاثاء، واكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه بشكتاش التركي، بنتيجة 5 –صفر، ووضع العملاق البافاري قدميه في دور الثمانية، حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق أربعة أهداف.

واكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه بشكتاش التركي، بنتيجة 5 –صفر، ووضع العملاق البافاري قدميه في دور الثمانية، حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق أربعة أهداف.

أهداف المباراة

وتبقى هوية المتأهل عن المباراة الثانية التي جمعت بين برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي معلقه حتى موقعة الإياب، بعدما انتهت موقعة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، تقدم تشيلسي بهدف في الدقيقة 62 عن طريق نجمه البرازيلي ويليان، الذي عانده الحظ كثيرًا حيث تكفل القائمان بمنع هدفين محققين للدولي البرازيلي، واستغل انيستا خطأ فادحا من دفاع الفريق اللندني ليقوم بعمل تمريرة رائعة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يجد أي صعوبة في إسكان الكرة داخل الشباك.

أهداف المباراة