بالفيديو.. صلاح ضمن فريق الأسبوع في الدوري الإنجليزي

أسدل الستار على منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، وتبقى مباراة واحدة من هذه الجولة بين أرسنال ومانشستر سيتي، ستقام يوم الخميس المقبل، على أن تنطلق منافسات الجولة 29 يوم السبت المقبل الموافق الثالث من مارس.

وشهدت هذه الجولة تألق العديد من النجوم؛ ليفرضوا أنفسهم على التشكيل المثالي لهذه الجولة، وعلى رأس تلك النجوم الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، حيث واصل تألقه مع الريدز خلال الموسم الجاري.

وقاد صلاح فريقه إلى تحقيق انتصار كبير على ضيفه وست هام يونايتد، بنتيجة 4 – 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفليد”، وقدم صاحب الـ25 عامًا مباراة كبيرة، حيث حرمه القائم الأيسر لحارس وست هام من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، قبل أن يقوم بصناعة الهدف الأول لفريقه من ركلة ركنية، قام هو بالتصدى لها، وكافأه القدر على مجهوده وعطائه بتسجيله الهدف الثاني للريدز.

ورفع صلاح بهدفه في وست هام يونايتد رصيده من الأهداف إلى 23 هدفًا؛ ليواصل مطاردته لهاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي وفريق توتنهام هوتسبير، متصدر هدافي البريميرليج برصيد 24 هدفًا، ويعد النجم المصري ثالث هدافي البطولات الخمس الكبرى خلف الإنجليزي هاري كين والأوروجوياني ادينسون كافاني، ولكل منهما 24 هدفًا.

الجدير بالذكر أن مواجهة نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، والتي جمعت بين أرسنال ومانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، على ملعب “ويمبلي”، وانتهت بفوز المان سيتي، بنتيجة 3 – صفر، وتتويجه بأول البطولات خلال الموسم الجاري، دخلت ضمن التشكيل المثالي لهذا الأسبوع.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كلاوديو برافو النادي (مانشستر سيتي) البلد تشيلي.

الدفاع: كايل ووكر (مانشستر سيتي) إنجلترا، فنسنت كومباني (مانشستر سيتي) بلجيكا، بن ميي (بيرنلي) إنجلترا، بنجامين توماس دافيس (توتنهام هوتسبير) ويلز.

الوسط: محمد صلاح (ليفربول) مصر، أليكس أوكسلاد-تشامبرلين (ليفربول) إنجلترا، ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) إسبانيا، راجيف فان لا بارا (هدرسفيلد تاون) هولندا.

الهجوم: روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) بلجيكا، جلين موراي (برايتون) إنجلترا.

هدف وتألق صلاح أمام ويست هام يونايتد