بالفيديو.. ثنائية صلاح وتريزيجيه والشحات أبرز ما قدمه محترفينا هذا الأسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، الذي أسدل الستار على منافساته أمس الأحد، تألقًا كبيرًا للمحترفين المصريين على الصعيدين الأوروبي والعربي، وتصدر الثلاثي محمد صلاح وحسين الشحات ومحمود حسن “تريزيجيه” المشهد بتسجيلهم ثنائية مع أنديتهم.

بالتخصص صلاح يسجل في توتنهام ويضيق الخناق على كين

واصل الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه مع الريدز، بتسجله هدفين في شباك توتنهام هوتسبير، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، بنتيجة 2 – 2، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبالتخصص واصل صلاح تحطيم شباك أندية لندن، بعدما رفع رصيده من الأهداف في شباك توتنهام أمس إلى 5 أهداف في 7 مباريات خاضها ضد الفريق اللندني، كما سجل 4 أهداف في شباك تشيلسي في 5 مباريات، وسجل 3 أهداف في شباك أرسنال في 3 مباريات، وسجل هدفين في شباك وست هام في مباراة واحدة، وأصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفًا ببطولة الدوري في 25 مباراة، كما تخطى النجم المصري مواطنه أحمد حسام “ميدو”، الذي سجل 22 هدفًا في 94 مباراة خاضها في رحلته الاحترافية في الدوري الإنجليزي مع 4 أندية: توتنهام هوتسبير، وميدلزبره، وويجان أتلتيك، ووست هام، فيما سجل صلاح 23 هدفًا خلال 38 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، الذي سجل معه هدفين وليفربول، الذي سجل معه 21 هدفًا حتى الآن، وبات أمام الفرعون تحدٍّ صعب خلال الفترة المقبلة، وهو أن يعادل أو يتخطى رقم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي سجل مع ليفربول 31 هدفًا في موسم 2013 – 2014.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس بـ49 نقطة.

أهداف صلاح في توتنهام

حجازي يسجل هدفه الثاني مع وست بروميتش في غياب جبر

دون أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف فريق وست بروميتش ألبيون، ثاني أهدافه مع فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيله هدف فريقه الأول في شباك ساوثهامتون، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3 – 2، وشارك المدافع الدولي للفراعنة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته. خسارة وست بروميتش جعلته يبقى في المركز الأخير برصيد 20 نقطة، وبات أكبر الأندية المهددة بالهبوط للدرجة الأدنى، وغاب علي جبر، المنضم حديثًا إلى صفوف وست بروميتش على سبيل الإعارة، عن الظهور في قائمة فريقه الجديد.

هدف حجازي

النني وصبحي يكتفيان بالجلوس على مقاعد البدلاء

اكتفى الثنائي محمد النني ورمضان صبحي بالجلوس على مقاعد البدلاء، حيث شاهد الأول اكتساح فريقه لنظيره إيفرتون، بنتيجة 5 – 1، فيما جلس الأخير لمشاهدة سقوط فريقه أمام بورنموث، بنتيجة 2 – 1.

كوكا يظهر في خسارة برجا

سقط فريق سبورتينج براجا، الذي يلعب بين صفوفه المهاجم الدولي المصري أحمد حسن “كوكا”، أمام نظيره بورتو، بنتيجة 2 – 1، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي، وشارك اللاعب المصري كبديل في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

الغزال يواصل الغياب عن قائمة بيدفيست

واصل عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار إلى صفوف فريق بيدفيست بطل جنوب إفريقيا، الغياب عن قائمة فريقه.

تريزيجيه يتألق ويهز شباك بلديه أكهيسار بثنائية

قاد محمود حسن “تريزيجيه”، المحترف ضمن صفوف قاسم باشا التركي، فريقه إلى تحقيق انتصار ثمين على ضيفه بلديه أكهيسار، بثنائية دون مقابل من توقيع الفرعون، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. الفوز رفع رصيد قاسم باشا إلى 25 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد آكهيسار سبور عند 21 نقطة في المركز 14. ويعد هذا هو الهدف السادس لنجم الأهلي الأسبق في الدوري التركي هذا الموسم.

الهدف الأول

الهدف الثاني

بمشاركة كاملة لـ”وردة” أتروميتوس يتعادل أمام لاميا

تعادل فريق أتروميتوس، الذي يلعب له لاعب الوسط المصري عمرو وردة، مع مضيفه لاميا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري اليوناني. بهذا التعادل رفع أتروميتوس رصيده إلى 38 نقطة، ليحافظ على تواجده فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى اليونانى، بفارق 8 نقاط عن باوك المتصدر، بينما رفع لاميا رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الثالث عشر. وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي تمكن أحمد الشيخ، المعار من الأهلي المصري إلى صفوف الاتفاق، من تسحيل أول أهدافه مع فريقه في الدوري السعودي في شباك الفتح، خلال المباراة التي انتهت بفوز الاتفاق بنتيجة 2-1، فيما صنع محمد عبد الشافي هدف الفتح الوحيد، وشهدت المباراة الظهور الأول لحسين السيد، الظهير الأيسر المعار من صفوف الأهلي المصري للاتفاق، حيث لعب أساسيًّا، واستمر حتى نهاية اللقاء. كما سجل عمرو بركات، ظهوره الأول مع الشباب في مواجهة الرائد، التي انتهت بالتعادل السلبي، وشارك اللاعب بديلًا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، كما شارك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، لاعب الرائد، كبديل في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، ودون صالح جمعة، لاعب الأهلي المعار إلى الفيصلي، الظهور الأول له في الدوري السعودي، وشارك في ثوانٍ معدودة أمام التعاون، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وشهدت المباراة تواجد الثنائي المصري عصام الحضري وعماد متعب في تشكيلة التعاون الأساسية منذ بداية اللقاء، قبل أن يخرج متعب في الدقيقة 77، وغاب مصطفى فتحي عن قائمة التعاون للإصابة، وتعادل الاتحاد الذي يلعب له محمود “كهربا” مع الأهلي، الذي يلعب له مؤمن زكريا، بدون أهداف، وشهدت المباراة مشاركة كهربا منذ البداية وحتي نهايتها، فيما حل زكريا بديلًا في الدقيقة 68.

هدف الشيخ

الشحات يسجل “هاتريك” في شباك عجمان

قاد حسين الشحات، المعار من صفوف مصر المقاصة إلى العين الإماراتي، فريقه إلى تحقيق انتصار كبير على نظيره عجمان، بنتيجة 7 – صفر، وسجل الجناح المصري 3 أهداف “هاتريك”، إلى جانب صناعته لهدفين آخرين، ووصفت الصحف الإماراتية صفقة الشحات بالأبرز في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في الدوري الإماراتي، بعدما رفع رصيده منذ انضمامه للفريق إلى 5 أهداف وأربع تمريرات حاسمة فى 4 مباريات خاضها فى الدوري.

أهداف اللاعب وما قدمه أمام عجمان