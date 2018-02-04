اليوم| 3 مباريات بالدوري.. الأهلي يواجه الاتحاد والزمالك يستضيف طنطا

تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم، حيث يستضيف الزمالك، الباحث عن انتصار يعيده إلى المسار الصحيح بعد سلسلة من النتائج المتخبطة حققها الفريق تحت قيادة مدربه إيهاب جلال، في الثامنة مساءً فريق طنطا، على ملعب “القاهرة الدولي”.

يدير المباراة أحمد الغندور، ويعاونه أيمن دجيش ومحمود عبد السميع، وأحمد إبراهيم، حكم رابع، وصبري إبراهيم ومحمود وفا، حكم خامس.

يدخل الزمالك اللقاء ولديه في جعبته من النقاط 33، يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، وبفارق 18 نقطة عن الأهلي المتصدر، والذي يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يدخل فريق طنطا المباراة ولديه في جعبته من النقاط 21 نقطة يحتل بها المرتبة الـ15.

ويسعى الزمالك إلى إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذي لازمه خلال الفترة الماضية، فلم يستطع الفريق الانتصار في آخر مباراتين، كما يبحث إيهاب جلال، عن انتصاره الثاني مع الزمالك، حيث خاض المدير الفني السابق لفريق إنبي 5 مباريات مع القلعة البيضاء حقق الانتصار في جولة وحيدة وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.

انتصار الزمالك الليلة، على منافسه سيرفع رصيده إلى 36 نقطة ليقفز مركزًا في جدول الترتيب ويدخل المربع الذهبي على حساب سموحة السكندري صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

واستدعى إيهاب جلال، لمواجهة طنطا 20 لاعبًا وهم: أحمد الشناوي، وعمر صلاح، وإسلام جمال، وحازم إمام، وحمدي النقاز، ومحمود علاء، ومحمود حمدي “الونش”، ومؤيد العجان، ومحمد عبدالغني، ومحمود عبد العاطي “دونجا”، ومعروف يوسف، وأحمد داوودا، ومحمود عبد العزيز، وأحمد مدبولي، وأيمن حفني، ومحمد الشامي، وعماد فتحي، وعبدالله جمعة، ومحمد عنتر، ونانا بوكو.

وتشهد مباراة طنطا الظهور الأول للوافد الجديد المدافع الدولي التونسي حمدي النقاز، الذي يتوقع أن يدفع به إيهاب جلال، في التشكيل الأساسي لصاحب الرداء الأبيض على حساب حازم إمام، قائد الفريق.

على الجانب الآخر، يسعى طنطا بقيادة مدربه أسامة عرابي، إلى مواصلة عروضه الطيبة التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن صاحب الرداء الأصفر من التعادل في آخر مواجهتين له أمام بتروجيت ووادي دجلة، قبل أن يفوز على النصر وسموحة.

وفي مباراة أخرى، يحل الأهلي في الخامسة والربع مساءً، ضيفًا ثقيلًا على فريق الاتحاد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “برج العرب” بمدينة الإسكندرية، يدخل زعيم الثغر المباراة ولديه 22 نقطة في المركز الـ14، بينما يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الإسماعيلي الوصيف، ويتبقى للمتصدر مباراة مؤجلة.

يدير المباراة الحكم محمود البنا ويعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، وأحمد صالح حكم رابع، ومبروك نبيل وهشام الفلال، حكم خامس.

ويسعى الفريق السكندري بقيادة مدربه الإسباني خوان خوسيه ماكيدا، إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مواجهتين له أمام الأسيوطي والمقاولون العرب، ويأمل ماكيدا في إسقاط حامل اللقب وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر التي تهدد تواجده في دوري الأضواء والشهرة.

على الجانب الآخر، يسعى الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري، إلى مواصلة عروضه القوية التي يقدمها خلال الموسم الجاري بالعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث من أجل اتساع الفارق مع الإسماعيلي أقرب منافسيه إلى 9 نقاط.

البدري استدعى 25 لاعبًا لمواجهة زعيم الثغر وهم: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، علي معلول، صبري رحيل، أيمن أشرف، محمد نجيب، محمد عبد المنعم، أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، عمرو السولية، هشام محمد، أكرم توفيق، عبدالله السعيد، إسلام محارب، وليد سليمان، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، ميدو جابر، جونيور أجايي، وليد أزارو، صلاح محسن، باكا، أحمد ياسر ريان.

وفي ثالث مواجهات الأحد، يلتقي طلائع الجيش صاحب المرتبة الـ12 برصيد 26 نقطة، في الثانية والنصف مساءً، فريق إنبي صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة.